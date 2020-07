Pokémon GO, Pikachu coi palloncini: come trovarlo e catturarlo

Per celebrare il quarto anniversario dall’uscita di Pokémon GO, avvenuta in Italia il 15 luglio 2016, per alcuni giorni Niantic renderà disponibile all’interno del gioco un Pokémon a dir poco insolito, che chi segue il brand dall’inizio non faticherà a riconoscere. Si tratta di un Pikachu in grado di volare grazie a dei palloncini. Se vi sembra di averne già sentito parlare, probabilmente vi sarà capitato di vedere la carta del trading card game di Pokémon “Flying Pikachu” (nota in italiano come “Pikachu Volo”), raffigurante il simpatico topo elettrico intento a librarsi in aria. Una scena simile è presente anche nel filmato introduttivo del videogioco Pokémon Giallo, uscito su Game Boy Color nell’ormai lontano 2000. Come facilmente intuibile, la scelta di introdurre questa versione particolare di Pikachu nell’app rappresenta non solo un regalo nei confronti degli utenti, ma anche un tributo nei confronti di un pezzo di storia della serie.

Come trovare Pikachu coi palloncini in Pokémon GO

Imbattersi nel Pikachu volante non dovrebbe essere troppo difficile, visto che il suo spawn allo stato selvatico è tutto fuorché raro. È anche possibile trovarlo nei Raid della città in cui si vive o vederlo sbucare a sorpresa mentre si è intenti a scattare delle foto a uno dei propri Pokémon. Naturalmente Pikachu non resterà fermo a farsi catturare: la sua capacità di volare da una parte all’altra dello schermo costringerà i giocatori a essere un po’ più precisi del solito nel lancio delle Poké Ball. Per rendere il processo più semplice è possibile incrementare il catch rate con delle apposite bacche e utilizzare Mega Ball o Ultra Ball. Il limite più grosso è il tempo: questa versione speciale di Pikachu resterà all’interno del gioco solo per pochi giorni, dunque chi ha intenzione di aggiungerla alla propria collezione non può permettersi di prendersela troppo comoda.