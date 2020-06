Pokémon Go festeggia quattro anni con tante nuove iniziative e bonus

Ecco il calendario completo di tutte le novità che celebrano il quarto compleanno di Pokémon Go. I festeggiamenti chiuderanno con il Pokémon GO Fest 2020, in programma il 25 e il 26 luglio

Sono trascorsi ormai 4 anni dal giorno in cui Pokémon Go debuttò sugli smartphone iOS e Android.

Per l’occasione Niantic Labs ha annunciato l’arrivo di nuove funzionalità e speciali eventi che terranno compagnia agli appassionati dei mostriciattoli tascabili per quasi tutta l’estate 2020. L’evento di chiusura dei festeggiamenti sarà il Pokémon Go Fest 2020, in programma il 25 e il 26 luglio, che quest’anno si sposta interamente in streaming.

"Allenatori, grazie per il duro lavoro che avete svolto per diventare i migliori in questi ultimi quattro anni! Il Professor Willow deve essere fiero di tutti voi. Per festeggiare il quarto anniversario di Pokémon Go, potrete vivere un'entusiasmante estate ricca di eventi che culmineranno nel Pokémon Go Fest 2020”, annuncia la software house in un post pubblicato sul blog ufficiale del titolo mobile. “Tutti gli Allenatori del mondo, indipendentemente dal fatto che abbiano un biglietto per il Pokémon Go Fest 2020, potranno partecipare a tre sfide settimanali sotto forma di ricerche a tempo. Completandole, gli Allenatori sbloccheranno altre specie di Pokémon durante il Pokémon Go Fest 2020". Ecco il calendario completo di tutte le novità che celebrano il quarto compleanno di Pokémon Go.

Prima settimana: dal 3 all’8 luglio 2020

La prima sfida settimanale del Pokémon Go Fest, che sarà attiva dalle 08:00 di venerdì 3 luglio alle 22:00 di mercoledì 8 luglio, è dedicata alla cattura dei Pokémon (la sfida Abilità). Superandola gli utenti sbloccheranno tante novità e premi. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta:

• Gli utenti dovranno completare i tre set di compiti nella ricerca a tempo della Sfida settimanale del Go Fest: Abilità per avere la possibilità di incontrare Ducklett, Pikachu Volo, un Pezzo Stella e altre sorprese

• In base al numero di Allenatori di una stessa squadra che completeranno questa ricerca a tempo, durante il Pokémon Go Fest 2020 comparirà un Pokémon tra i seguenti: Chimecho, Alomomola e Chansey.

• Completando la ricerca a tempo della Sfida settimanale del Go Fest: Abilità, i giocatori sbloccheranno la Sfida Abilità fuoriclasse del Go Fest

Durante l’evento in onore del quarto anniversario, sul titolo free-to-play compariranno diversi Pokémon speciali, tra i quali Pikachu Volo, allo stato selvatico. Oltre ad apparire nei raid questi super mostriciattoli tascabili si schiuderanno dalle Uova.

Ecco tutti i Pokémon speciali con cui potranno imbattersi gli Allenatori nel corso dell'evento: Pokémon di tipo Volante e i Pokémon con i cappellini da festa, Ducklett, che apparirà come Pokémon selvatico e si schiuderà dalle Uova da 5 km, Pikachu Volo che arriverà anche in versione cromatica e Ho-Oh che apparirà nei raid a cinque stelle dal 3 al 6 luglio.

Gli sviluppatori invitano gli utenti a scattare una foto durante questo evento per ricevere una sorpresa speciale. Durante la settimana, alcuni Allenatori avranno anche accesso a "Ricerca di un nuovo inizio", una funzione speciale che consentirà loro di ottenere più ricompense.

Seconda settimana: dal 10 al 15 luglio

La seconda sfida settimanale (Lotta) del Pokémon Go Fest, disponibile dalle 08:00 di venerdì 10 luglio alle 22:00 di mercoledì 15 luglio, metterà alla prova le abilità degli Allenatori nella lotta. Ecco cosa dovranno affrontare i giocatori:

• I videogiocatori dovranno completare i tre set di compiti nella ricerca a tempo della Sfida settimanale del Go Fest: Lotta per avere la possibilità di incontrare Hitmonlee, Absol, un super radar Rocket e altre sorprese

• In base al numero di Allenatori di una stessa squadra che completeranno questa ricerca a tempo, durante il Pokémon Go Fest 2020 comparirà un Pokémon tra Ferroseed, Grimer di Alola e Marowak di Alola

• Completando la ricerca a tempo della Sfida settimanale del Go Fest: Lotta, gli utenti sbloccheranno la Sfida Lotta fuoriclasse del Go Fest

Terza settimana: dal 17 al 22 luglio

La terza sfida settimanale, in programma dalle 08:00 di venerdì 17 luglio alle 22:00 di mercoledì 22 luglio, celebrerà l’amicizia. “Per questa sfida, dovrete prendervi un momento per ringraziare i vostri Pokémon compagno e gli altri Allenatori. Inviate pacchi amicizia ai vostri amici e non dimenticate di applicarvi anche un adesivo: potrebbe rendere felice la loro giornata”, spiega Niantic Labs. Ecco in cosa dovranno cimentarsi gli Allenatori:

• Gli utenti dovranno completare i tre set di compiti nella ricerca a tempo della Sfida settimanale del Go Fest: Amicizia per avere la possibilità di incontrare Raichu di Alola, Petilil, un Fortunuovo e altri Pokémon

• In base al numero di Allenatori di una stessa squadra che completeranno questa ricerca a tempo, durante il Pokémon Go Fest 2020 comparirà uno dei seguenti mostriciattoli: Togetic, Dratini e Litwick

• Completando la ricerca a tempo della Sfida settimanale del Go Fest: Amicizia, i videogiocatori sbloccheranno la Sfida Amicizia fuoriclasse del Go Fest