Pokémon GO, tanti eventi a novembre 2020: tutte le novità

Per le prossime settimane Niantic ha annunciato numerosi raid e quattro appuntamenti dedicati a “L’ora del Pokémon in primo piano”

Gli altri raid annunciati

approfondimento

Pokémon GO, da ottobre non funzionerà più su alcuni smartphone

Niantic sta preparando una sorpresa per i raid a cinque stelle che si svolgeranno dalle 22:00 di giovedì 5 novembre alle 22:00 di lunedì 16 novembre. La software house ha svelato che all’interno di questi eventi farà il suo ritorno un Pokémon ben noto agli allenatori, la cui identità è per ora avvolta dal mistero. Invece, non ci sono dubbi sul fatto che dalle 22:00 di lunedì 16 novembre alle 22:00 di martedì 24 novembre sarà possibile sfidare Terrakion, Cobalion e Virizion all’interno dei raid a cinque stelle. Un altro mistero riguarda l’identità del “boss del raid in primo piano” che sarà presente nei raid a cinque stelle dalle 22:00 di martedì 24 novembre alle 22:00 di lunedì 30 novembre. Infine, ogni mercoledì di novembre si svolgerà, alle ore 18:00, l’evento “Ora dei raid” con il boss del raid della settimana.



“L’ora del Pokémon in primo piano”

Sempre alle 18:00, ma di martedì, si svolgerà per tutto il mese “l’ora del Pokémon in primo piano”. Ecco il calendario completo:



• Martedì 3 novembre 2020 – In questa occasione il Pokémon in primo piano sarà Cubone. I giocatori otterranno una quantità doppia di polvere di stelle catturando i Pokémon

• Martedì 10 novembre 2020 – Dopo Cubone sarà la volta di Jigglypuff. Gli allenatori otterranno il doppio dei punti esperienza (PE) catturando i Pokémon

• Martedì 17 novembre 2020 – Meowth sarà il protagonista di questa giornata. Ogni cattura permetterà di ottenere il doppio delle caramelle

• Martedì 24 novembre 2020 – Dopo tre Pokémon di prima generazione, sarà Barboach, un mostriciattolo tascabile di Hoenn, a chiudere il mese. I giocatori potranno ottenere una quantità doppia di caramelle trasferendo i Pokémon