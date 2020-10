PlayStation 5, Sony annuncia una partnership con Travis Scott

“Abbiamo sentito che Travis è un grande fan di PlayStation, quindi abbiamo iniziato una conversazione con lui che ha portato a questa partnership unica. Attraverso la nostra passione reciproca per i giochi e la creatività, abbiamo in programma di collaborare con Travis e il suo marchio Cactus Jack per produrre progetti innovativi che speriamo possano deliziare i nostri fan”, precisa Eric Lempel, senior vice president di PlayStation Worldwide Marketing, in un post pubblicato sul sito ufficiale della console.

Il commento di Travis Scott

“Non vedo l’ora di poter mostrare tutto ciò su cui Cactus Jack ha lavorato assieme a Sony e al team PlayStation. Sono soprattutto impaziente di vedere come reagiranno i fan e la famiglia di PlayStation, e non vedo l’ora di lanciare alcuni giochi con tutti molto presto!”, ha commentato Travis Scott, entusiasta della collaborazione con Sony, che probabilmente si estenderà su più livelli. Nel video, per esempio, compaiono alcuni progettisti di PS5 con capi d'abbigliamento personalizzati, tra cui un paio di scarpe Nike PlayStation, con logo Jack Cactus, l’etichetta di Scott.

Il trailer nel dettaglio

Il filmato, realizzato dallo stesso rapper per dare il via alla partnership con PlayStation, vede come protagonisti (oltre a Travis Scott), anche alcune dei soggetti chiave che hanno lavorato su diversi aspetti della console PlayStation 5. Ai fan dell’artista non sarà sicuramente sfuggito un importante dettaglio: il rapper statunitense del video indossa gli stessi capi d’abbigliamento che portava nella foto con il nuovo controller DualSense, postata nelle scorse settimane. Ciò suggerisce che quello fosse uno scatto catturato dal set del video diffuso nelle scorse ore da Sony.