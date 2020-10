PlayStation Store si aggiorna: prenotabili i giochi di lancio di PS5

Al momento sul PS Store è possibile prenotare solo una manciata di nuovi titoli , tra cui Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales nelle versioni Standard e Ultimate Edition e Sackboy A Big Adventure. La sezione dedicata alla console next-gen include anche delle informazioni sui giochi che sono aggiornati per PS5, quali Fortnite, Borderlands 3 e For Honor. Gli utenti che decidono di preodinare i nuovi titoli per PlayStation 5 potranno accedere al preload anticipato, per iniziare a scaricare i giochi in anticipo e potervi giocare al day one.

Il negozio presenta una serie di cambiamenti estetici per adattarsi meglio all'interfaccia di PlayStation 5, e offre la nuova sezione dedicata alla console next-gen, ormai prossima al lancio. La console di nuova generazione della casa nipponica debutterà sul mercato europeo il 19 novembre, sette giorni dopo l'uscita negli Stati Uniti, in Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, in due diverse versioni. Ma le novità non sono finite. Con l’update del PlayStation Store, nella sezione PlayStation 5, sono già disponibili per il preorder digitale alcuni dei giochi di lancio di PS5.

In attesa del lancio di PS5, Sony ha rilasciato un importante update del software di sistema per PlayStation 4. L’aggiornamento che porta il firmware della console alla versione 8.00 è disponibile dal 14 ottobre in tutto il mondo, e offre tante novità, tra cui modifiche alle funzionalità Party e Messaggi, nuovi avatar e il filtro contenuti aggiornato.

“Ora puoi avviare una chat nel Party o inviare un messaggio al gruppo con cui hai precedentemente chattato su PS4, nonché su PS5 una volta disponibile”, precisano gli sviluppatori sul blog ufficiale di PS4, svelando anche tutti i nuovi avatar che debuttano sulla console con l’update, tra cui una nuova serie di personaggi a tema con alcuni dei giochi più popolari per PS4 come Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered e Uncharted 4: Fine di un Ladro.