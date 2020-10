PS4, arriva l'aggiornamento 8.00: tutte le novità

PS4 si aggiorna. Mentre si avvicina il giorno del lancio di PlayStation 5 , in programma nel mese di novembre, Sony ha annunciato il rilascio di un importante update del software di sistema per PlayStation 4. L’aggiornamento 8.00, disponibile da oggi, 14 ottobre 2020, in tutto il mondo, include tante novità, tra cui modifiche alle funzionalità Party e Messaggi, nuovi avatar e il filtro contenuti aggiornato. Ecco nel dettaglio tutte le novità in arrivo con il nuovo update , che porta il firmware della console alla versione 8.00.

Aggiornamento 8.00: tutte le novità

approfondimento

Playstation 5, Sony pubblica a sorpresa il nuovo spot italiano. VIDEO

Una volta scaricato il nuovo aggiornamento, i giocatori noteranno sicuramente dei cambiamenti nelle sezioni Party e Messaggi, che hanno ora caratteristiche più simili tra loro, anche attraverso modifiche effettuate sull'interfaccia utente. Come precisato dalla stessa Sony, entrambe le app utilizzeranno gli stessi “Gruppi” di giocatori per le chat vocali dei Party e gli scambi di messaggi, invece di dover configurare gruppi diversi nelle due app. “Ora puoi avviare una chat nel Party o inviare un messaggio al gruppo con cui hai precedentemente chattato su PS4, nonché su PS5 una volta disponibile”, precisano gli sviluppatori sul blog ufficiale della console. L’update porta con sé anche tanti nuovi avatar preimpostati, tra cui una nuova serie di personaggi a tema con alcuni dei giochi più popolari per PS4 come Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered e Uncharted 4: Fine di un Ladro. Ma le novità non sono finite. Con l’ultimo aggiornamento debutta nel Menu rapido della console la nuova opzione “Disattiva tutti i microfoni”, che consente ai giocatori di distrattamente facilmente i microfoni.

Inoltre, nel Filtro contenuti è ora disponibile la nuova opzione “Comunicazione e contenuti generati dagli utenti” che combina le precedenti funzioni “Comunicazione con altri giocatori” e “Visualizzazione dei contenuti creati da altri giocatori”. “In questo modo i genitori dispongono di una funzionalità più semplice da capire e applicare ai figli”, precisa Sony.

Altre novità

L’update migliora anche anche la funzione di verifica in 2 passaggi. La console ora supporta anche le app di autenticazione di terze parti come opzione durante il processo di attivazione e l’accesso 2SV su PS4, dispositivi mobili e Web. Un’altra novità riguarda l’app Riproduzione remota PS4, disponibile sia per dispositivi mobile che su Pc Windows e Mac, che, oltre al cambio di nome in “Riproduzione remota PS”, con l’aggiornamento offre anche l’opzione di connessione a PS5. Dopo la versione 8.00, inoltre, non sarà più possibile creare Eventi o accedere agli eventi esistenti creati da altri utenti e sarà rimossa la possibilità di creare community private tramite l’app Community per PS4.