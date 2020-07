PS4, tutti i giochi in uscita questa settimana

I videogiochi più attesi sono sicuramente Destroy All Humans! e Skater XL. Entrambi i titoli debutteranno sul mercato di settore martedì 28 luglio 2020, giorno in cui sarà disponibile anche Samurai Shodown Neogeo Collection

Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 27 luglio al 2 agosto 2020, sono diversi i titoli in uscita su Playstation 4. I videogiochi più attesi sono sicuramente Destroy All Humans! e Skater XL. Entrambi i titoli debutteranno sul mercato di settore martedì 28 luglio 2020, giorno in cui sarà disponibile anche Samurai Shodown Neogeo Collection. Tra le altre novità, giovedì 30 luglio arriveranno sugli scaffali di elettronica anche Moblie Suit Gundam Extreme vs. Maxiboost e Hellpoint.

L’elenco completo dei nuovi titoli della settimana

• Destroy All Humans!, disponibile dal 28 luglio 2020

• Skater XL, acquistabile dal 28 luglio 2020

• Samurai Shodown Neogeo Collection, disponibile dal 28 luglio 2020

• Moblie Suit Gundam Extreme vs. Maxiboost On, acquistabile dal 30 luglio 2020

• Hellpoint, disponibile dal 30 luglio 2020

Tra i giochi più attesi prossimi al debutto c’è Destroy All Humans!, il remake del primo capitolo della nota serie ambientato negli anni 50, con una grafica rinnovata e tante nuove missioni inedite. Quanto alla trama, i videogiocatori dovranno mettersi nei panni di Crypto-137, un alieno impegnato nella sua “ricerca” speciale alla scoperta dei segreti degli umani.

"Il ritorno di un cult! Terrorizza i terrestri degli anni 50 nei panni dell'alieno Crypto-137. Estrai il loro DNA, distruggi il governo degli Stati Uniti in questo fedele remake della leggendaria avventura a base di invasioni aliene. Annienta gli umani con un arsenale di armi aliene e abilità psichiche. Riduci in cenere le loro città con il tuo disco volante! Sarà un grande passo... sull'umanità!”, scrivono gli sviluppatori nella descrizione del titolo, che sarà disponibile dal 28 luglio anche su Xbox One, Google Stadia e PC.

È atteso anche il ritorno di Skater XL, il titolo dedicato alla simulazione sportiva prodotto da Easy Day Studios, lanciato per rinnovare la grande tradizione creata dalla serie Tony Hawk’s Pro Skater.