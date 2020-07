Fifa 20 è stato il gioco più venduto in Italia dall’inizio del 2020

Il simulatore calcistico ha dominato le classifiche anche in Danimarca, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia e Spagna. In altri Paesi europei sono stati Animal Crossing: New Horizons e The Last of Us Parte 2 a primeggiare

Sono ormai trascorsi più di sei mesi dall’inizio del 2020. In questa prima metà dell’anno sono usciti molti videogiochi degni di nota, tra cui Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal, Resident Evil 3 e, recentemente, Ghost of Tsushima. Tra tutti i titoli che si sono affacciati sul mercato, o che erano già disponibili sugli scaffali dei negozi da un po’, quali sono quelli che hanno venduto più copie in Europa? Per rispondere a questa domanda, l’istituto di ricerche di mercato Gfk ha svolto un’accurata indagine statistica in vari Paesi europei. I risultati ottenuti sono piuttosto eterogenei e riflettono le condizioni di un mercato in cui ormai chiunque può trovare un gioco di suo gradimento.

Animal Crossing: New Horizons

Come riportato anche dal portale GamesIndustry, Animal Crossing: New Horizons è stato il gioco più venduto in Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera e Gran Bretagna. Si tratta di un successo che stupisce solo in parte: dopotutto, nel corso degli ultimi anni la serie di Nintendo è diventata sempre più popolare, anche per merito dell’app per smartphone. L’ultimo capitolo, uscito su Nintendo Switch a marzo, è riuscito a fare breccia nel cuore dei fan grazie a delle aggiunte interessanti, come la possibilità di craftare strumenti e mobili.

Fifa 20

Fifa 20 è stato il gioco più venduto nei primi sei mesi del 2020 in Danimarca, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia e Spagna. Anche in questo caso siamo di fronte a un successo altamente pronosticabile. Dopotutto, il simulatore calcistico è una presenza fissa nelle classifiche settimanali dedicate ai titoli più venduti.

The Last of Us Parte 2

Anche se è uscita da poco, l’ultima fatica di Naughty Dog ha saputo far parlare ampiamente di sé nelle ultime settimane. I fan attendevano da tempo un sequel del primo The Last of Us e probabilmente è per questo che il gioco è riuscito a superare tutti i concorrenti in Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia. Inoltre, ha anche conquistato la medaglia d’argento in Danimarca, Finlandia, Francia, Germania e Italia.