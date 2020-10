Playstation 5, la ventola sarà migliorata grazie ai dati degli utenti

Eventuali criticità, surriscaldamento o rumore saranno sistemate mediante un software e le segnalazioni dei videogiocatori, dopo il lancio della console di Sony. Lo afferma il responsabile della progettazione dell'hardware Yasuhiro Otori

Manca soltanto un mese all’uscita di Playstation 5, la console di nuova generazione di Sony. Pochi giorni dopo il lancio della sua rivale per eccellenza: Xbox Series X. Entrambe saranno accompagnate da una versione all digital priva del lettore dischi ed esclusivamente digitale. Uno degli aspetti più cari ai futuri videogiocatori concerne la ventola della piattaforma, sia per quanto riguarda la dissipazione del calore, che il rumore prodotto. Memori della di quanto accaduto su Playstation 4 Pro, in cui il suono, simile a quello di un’areo che decolla, del dispositivo risultava fastidioso quando si sovraccaricava. Ne ha parlato il responsabile della progettazione dell'hardware Yasuhiro Otori in un’intervista alla testata giapponese 4Gamer.net, ripresa da HDBlog.

La messa a punto della ventola Da quanto emerge dalle dichiarazioni di Yasuhiro Otori, però, Sony sembrerebbe intenzionata a risolvere l’eventuale problema soltanto dopo l’entrata in commercio di Ps5. «Verranno rilasciati molti giochi in futuro, e siamo intenzionati ad ottimizzare il controllo della ventola in base ai dati che raccoglieremo» spiega a 4Gamer.net. «Ps5 – aggiunge - ha tre sensori per la temperatura collocati sulla scheda madre per regolare la velocità della ventola in base alle temperature interne dell'Accelerated Processing Unit (Apu) e a quella più alta registrata da uno dei tre. Questi parametri relativi al controllo della ventola verranno anche modificati tramite aggiornamento software». Tramite i dati degli utenti e la messa a punto di questo particolare software, Sony sistemerà eventuali criticità della ventola della nuova console.

