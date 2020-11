Milan Games Week, l'edizione 2020 al via con uno show in digitale

Finalmente si parte. Oggi, 26 novembre, è la data di apertura del Milan Games Week , il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, all’esport , al digital entertainment e alla geek culture. Per l’edizione 2020, l’evento si svolgerà interamente in streaming, come praticamente tutte le manifestazioni di settore quest’anno, toccate dagli effetti della pandemia. Fiera Milano e Fandango Club, infatti, daranno vita a “MGW-X”, uno show digitale unico che, fino al 29 novembre, porterà in esclusiva su Twitch un concentrato di entertainment multi-content. L’evento sarà composto dal più importante appuntamento italiano dedicato al mondo dei videogiochi , Milan Games Week appunto, e dalla storica fiera dedicata all’universo dei fumetti, Cartoomics.

I numeri dei videogiochi in Italia

approfondimento

eSports, i dati in Italia: utenti sempre più consapevoli e interessati

Tre giorni, 6 canali in diretta streaming, ospiti di rilevanza nazionale e internazionale e un palinsesto molto ricco, dal gaming in tutte le sue forme, ai comics, fino ad arrivare alla musica di Radio 105, la radio ufficiale dell’evento. Ecco parte del menù di uno show tutto digitale, creato con un palinsesto ricco e multiforme on air su ben 6 canali Twitch che, da partner ufficiale, permetterà a tutti gli appassionati, e per la prima volta in assoluto, di seguire l’evento in diretta da qualsiasi luogo, interagendo anche con gli ospiti. Ampio spazio verrà dato alla produzione di intrattenimento e tv, allo streaming di incontri e competizioni, senza tralasciare le occasioni di scambio di informazioni, di confronto, di contatti commerciali e di vendita. Si tratta, considerando il comparto dei videogiochi in Italia, di un mondo che vanta un giro d’affari di 1 miliardo e 787 milioni. E sono almeno 17 milioni gli appassionati. Tra questi, circa 1.5 milioni hanno tra i 16 e i 40 anni e seguono attivamente gli eventi esport, totalizzando la bellezza di 133 milioni di ore di puro intrattenimento visto solo su Twitch, il leader nel live streaming di settore.

Videogiochi e fumetti

A dare il via a MGW-X ci sarà l’Opening Night di giovedì 26 novembre, con partenza alle 20:30: ospite speciale il rapper Shade. Da lì in poi, sul canale Twitch dedicato a Cartoomics, ecco un fitto programma di panel e talk, interviste e approfondimenti, giochi di ruolo e sessioni di disegno in diretta. Guest d’eccezione Giorgia Vecchini, nota cosplayer a livello internazionale. Per quanto riguarda, invece, Milan Games Week, saranno ovviamente i videogame al centro di quello che per tutti gli appassionati è diventato ormai un appuntamento fisso, giunto alla sua decima edizione, questa volta in formato totalmente digitale. I gamer di tutta Italia e non solo potranno godersi una intensa tre giorni di spettacolo e divertimento, comodamente da casa collegandosi a Twitch. All’interno del canale di “MGW-X Games” saranno presenti contenuti inediti ed esclusivi, con interviste, sessioni di gameplay con streamer e celebrity, approfondimenti e anteprime. Tra i momenti più attesi, gli approfondimenti e i gameplay con le console di nuova generazione a cura di influencer come Mikeshowsha e Sabaku no Maiku e dei fumettisti Giacomo Bevilacqua e Zerocalcare, che giocheranno per la prima volta in assoluto insieme su PlayStation 5. Come da tradizione, anche in questa edizione ci sarà GamestopTV, che mostrerà alcuni dei giochi più attesi e apprezzati dal pubblico come Cyberpunk 2077, Demon’s Souls e Assassin’s Creed: Valhalla.

Sport, indie e sociale

Non mancherà neanche l’appuntamento con lo sport, grazie alla presenza del team Aprilia Racing Esport che svelerà al pubblico di MGW-X i trucchi per guidare come solo leggende del calibro di Max Biaggi sanno fare, che per l’occasione sarà presente per fare il tifo per i suoi centauri impegnati in gare mozzafiato su MotoGP 20. Poi, anche quest’anno, Milan Games Week celebrerà la scena Indie italiana e internazionale. In collaborazione con IIDEA, l'associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, e grazie a un canale Twitch interamente dedicato, MGW INDIE. Spazio poi anche al sociale, la mattina di domenica 29 novembre, che sarà dedicata all’iniziativa Play for Kids, realizzata in collaborazione con Fondazione Veronesi e IIDEA: un progetto volto alla raccolta di fondi per la lotta ai tumori dell’infanzia e dell’adolescenza. Tutti gli appunti del mega show, comunque, possono essere consultati sul sito ufficiale dell’evento.