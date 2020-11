Videogiochi in uscita a novembre: ecco i titoli da non perdere

Mentre l’Italia intera si chiude in “lockdown” più o meno duri a seconda delle regioni ecco arrivare le nuove Playstation 5 e Xbox serie S e X . Una nuova generazione di videogiochi comincia dunque in un clima economico incerto e in un’atmosfera non certo giocosa, sebbene già sappiamo quanto possano essere utili le fughe verso altri luoghi virtuali in periodi come questi. Sul fronte dei videogiochi le “vecchie” console non sono tuttavia estinte e in tanti continueranno a giocare le ultime novità e i prossimi colossal anche su queste, perché molte opere in uscita sono “cross-gen” quindi disponibili sia sulle nuove che sulle obsolete piattaforme. Sul fronte delle esclusive Sony parte avvantaggiata con diversi titoli nuovi al lancio, alcuni davvero appettibili, mentre Microsoft conta soprattutto sul suo comodo ed economico “ Game Pass ”, il suo servizio in abbonamento con un vastissimo numero di videogiochi disponibili. E c’è sempre Nintendo che sebbene non presenti nessun nuovo hardware continua la sua strada verso un successo sempre più ampio.

Demon’s Souls

Questo oscuro e ostico capolavoro di Hidetaka Miyazaki uscì originariamente nel 2009 per Playstation 3, inaugurando un nuovo modo di videogiocare con il fantasy e ponendosi come capostipite di un genere suggessivamente chiamato “soulslike”, al quale apparterranno i suoi seguiti spirituali: la trilogia di Dark Souls e tante imitazioni più o meno riuscite. Questa preziosa esclusiva per Playstation 5 è un remake totale del gioco originale che ne mantiene tuttavia identica la struttura. Blue Point, già responsabile dell’ineccepibile remake di Shadow of the Colossus, ha ricostruito del tutto il classico di Miyazaki con un nuovo motore grafico che sfrutta tutte le potenzialità di Playstation 5 e il risultato estetico appare magnifico e terrificante, così come le meccaniche ludiche sono più precise e appaganti grazie al frame-rate aumentato e ai tempi di caricamento inesistenti.

Si torna quindi a Boletaria per morire e morire tante volte, ma per vivere al contempo un’avventura cupa ed esaltante rinata in un nuovo splendore. Per gli innumeroveli appassionati dei “Souls” e di Bloodborne, Demon’s Souls Remake, in arrivo il 19 di novembre, sarà senza dubbio una forte spinta motivatrice per scegliere Playstation 5.