The Last of Us Parte 2 trionfa ai Golden Joystick Awards

Il trionfo di The Last of Us Parte 2

A rubare la scena è stato The Last of Us Parte 2 che, oltre a trionfare come miglior gioco del 2020, ha ricevuto altri quattro premi: “miglior audio”, “miglior storytelling”, “miglior visual design”, “gioco dell’anno PlayStation”. Inoltre, ha permesso a Naughty Dog di essere premiato come “studio dell’anno”. Animal Crossing: New Horizons si è portato a casa il premio “gioco dell’anno Nintendo”, mentre Ori and the Will of the Wisps e Death Stranding hanno ricevuto l’analogo riconoscimento per Xbox e Pc. Il premio della critica è andato a Hades, che ha anche vinto nella categoria “miglior gioco indipendente”. Anche nel 2020 Minecraft non ha smesso di far parlare di sé e ai Golden Joystick Awards ha ottenuto due riconoscimenti: “miglior community” e “still playing”. L’award per il gioco più atteso è andato a God of War Ragnarock, anche per merito degli ottimi risultati ottenuti dall’ultimo capitolo della serie (premiato come “gioco dell’anno” nel 2018).



Gli altri premi

Tra i premiati non potevano mancare due dei giochi più popolari del 2020: Fall Guys: Ultimate Knockout e Among Us. Il primo ha vinto nelle categorie “miglior gioco multiplayer” e “miglior gioco per famiglie”, mentre il team responsabile del secondo (Innersloth) ha ricevuto il Breakthrough award. Alla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080 è stato assegnato il premio “miglior hardware da gaming”, mentre Sandra Saad ha trionfato come “miglior attrice” per l’ottimo lavoro svolto doppiando Kamala Khan in Marvel’s Avengers. Call of Duty: Modern Warfare ha vinto nella categoria “miglior gioco eSport” e Lego Builder’s Journey in quella “miglior gioco mobile”. No Man’s Sky: Origins è stato giudicato il “miglior DLC” del 2020. Infine, iamBrandon ha trionfato come “miglior nuovo streamer/Broadcaster” e Worms è stato inserito nella hall of fame dei Golden Joystick Awards.