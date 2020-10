Among Us: boom di Alexandria Ocasio-Cortez, streamer per un giorno

È avvenuta un’altra contaminazione tra il mondo dei videogiochi e quello della politica statunitense mano a mano che ci avviciniamo alle prossime elezioni presidenziali. Dopo Joe Biden – che aveva giocato ad Animal Crossing: New Horizons insieme ad altri appassionati del titolo Nintendo – stavolta la protagonista è stata la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez . Streamer per un giorno, la politica ha letteralmente “bucato” lo schermo su Twitch giocando ad Among Us con il duplice obiettivo di accrescere la propria popolarità e sensibilizzare i giovani al voto.

I numeri di Ocasio-Cortez su Twitch

Sono stati circa 430mila gli spettatori in simultanea della live di Alexandria Ocasio-Cortez su Twitch, numeri che l’hanno fatta entrare nel libro dei record come terzo game-stream più visto. Non lontana dal record della speciale classifica, detenuto dal pro-player Drake giocando a Fortnite, che ha raccolto più di 600mila persone. La deputata può comunque vantare una lunga lista di follower, più di 550 mila, e in questo campo supera i suoi colleghi sulla piattaforma, come riporta la Bbc. Il senatore democratico Bernie Sanders ne ha 160 mila, mentre Donald Trump si ferma a 143 mila. Entrambi, spiega l’emittente, lo utilizzano per discorsi politici più che per giocare. Ocasio-Cortez, in una diretta di tre ore e mezzo, ha sia giocato che parlato dell’importanza di andare a votare.