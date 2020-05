Twitch, ecco una modalità per scoprire gli streamer emergenti

Twitch è una piattaforma di live streaming, forse la più conosciuta nel settore o comunque tra le più in voga del momento, di proprietà di Amazon. Dedicata principalmente a creatori di contenuti online che amano trasmettere in diretta le proprie avventure videoludiche, di recente è spesso utilizzata anche per trasmettere eventi legati agli esport, la branca professionistica del mondo dei videogiochi. Il sito “The Verge”, citando a sua volta “The Next Web”, segnala una curiosa possibilità: si chiama “Twitch Roulette” ed in pratica, in maniera assolutamente randomica, permette di selezionare un videogioco specifico (oppure non farlo, affidandosi al caso) per scoprire uno streamer emergente.

Quota 50 follower

Un gruppo relativamente piccolo di creatori domina l'attenzione e ottiene gran parte dei guadagni su Twitch, scrive “The Verge”, ma esistono una variegata serie di canali di creatori emergenti alla costante ricerca di spettatori da coinvolgere nelle proprie dirette. “Twitch Roulette”, è una modalità che permette di scovarli in maniera anche divertente, così da permettere eventualmente l’arrivo a quota 50 follower, necessari per diventare un canale affiliato di Twitch e ottenere alcuni vantaggi, anche economici.

L’esempio di un creatore emergente

Ad esempio, si legge nell’articolo, dopo aver visionato un paio di canali offline e alcuni che solitamente propongono Fortnite durante le live, gli esperti di “The Verge” hanno individuato il canale di "Big Lee", un nuovo streamer che ha raccontato di aver prodotto numerosi streaming negli ultimi tempi. Spesso gli è capitato di farlo anche senza pubblico, pratica molto comune a chi si affaccia da zero sulla piattaforma. "Voglio avere 10 follower, quindi 50, e poi continuare", ha detto nella sua chat room il creatore. Anche se gli streamer più popolari possono mettere in scena dirette più attraenti per il grande pubblico, Twitch ha preso piede anche perché chi trasmette in diretta, specie con un pubblico più ridotto, è in grado di prestare maggiore attenzione ai propri follower, interagendo in maniera più diretta. “Uno dei motivi per cui si segue Twitch così spesso è che sembra di uscire con un amico che non hai mai incontrato”, si legge nell’articolo.