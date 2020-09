Animal Crossing: New Horizons, in arrivo update a tema Halloween

Nintendo ha annunciato l’arrivo di un corposo update in vista dell’autunno, che porterà sul titolo diversi costumi in perfetto stile dolcetto o scherzetto, nuove personalizzazioni per i propri personaggi e tante reazioni inedite

“Manca poco a Halloween ! In Animal Crossing: New Horizons troverai tante sorprese da brividi, grazie a un aggiornamento gratuito in arrivo il 30 settembre!”. Inizia così il comunicato ufficiale con cui Nintendo ha annunciato l’arrivo di un corposo update in vista dell’autunno. L’aggiornamento, scaricabile gratuitamente, porterà sul titolo tanti contenuti esclusivi, svelati in un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Nintendo. Gli utenti dal 30 settembre avranno a disposizione nuovi costumi in perfetto stile dolcetto o scherzetto, diverse personalizzazioni per i propri personaggi e tante inedite reazioni.

Tutte le novità a tema Halloween



“Preparati a festeggiare Halloween in #AnimalCrossingNewHorizons facendo provvista di dolciumi da condividere dal 30 settembre! Puoi acquistare caramelle alla Bottega di Nook, e gli abitanti della tua isola potrebbero darti dei leccalecca”, annunciano gli sviluppatori Nintendo. Come si evince dal filmato, l’update porterà nel negozio delle Sorelle Ago e Filo anche diversi costumi e accessori a tema Halloween, come i vestiti da strega e da mummia, le lenti a contatto colorate e le pitture per il corpo. Ma le novità non sono finite. Su Animal Crossing: New Horizons la notte del 31 ottobre ci sarà una vera e propria “sorpresa da brividi”. Gli abitanti del titolo si raduneranno dopo le 17 nella piazza, che per l’occasione potrà essere decorata con addobbi a tema, e riceveranno la visita di un misterioso ospite denominato Jack aka lo zar di Halloween. In cambio di caramelle, il personaggio misterioso donerà ai videogiocatori delle ricompense speciali.

Animal Crossing: New Horizons, oggetto gratis a tema Ring Fit Adventure in arrivo

Nintendo ha recentemente annunciato di avere in serbo un altro regalo destinato a tutti i giocatori di Animal Crossing: New Horizons. Si tratta un oggetto a tema Ring Fit Adventure, un particolarissimo videogioco disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Gli utenti, dopo aver scaricato il nuovo aggiornamento autunnale del titolo, troveranno nella buca delle lettere un Ring Con, una sorta di anello elasticizzato utile per allenarsi che i giocatori potranno esporre nella propria abitazione.