Trump, account Twitch sospeso per condotta carica d'odio

La piattaforma di livestreaming Twitch ha reso noto di aver temporaneamente sospeso il canale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per “condotta carica d’odio”. Il sito, di proprietà di Amazon, ha parlato esplicitamente di due violazioni delle regole, una delle quali legata a un video della campagna elettorale del 2016, che è stata da poco rilanciato sul canale del tycoon. Nel filmato, Trump accusa il Messico di mandare tramite il confine droga, criminali e stupratori. La seconda violazione è legata a un video del recente comizio a Tulsa, in cui il presidente ha accusato un ipotetico “hombre” di entrare in casa di una giovane donna in piena notte mentre il marito è assente. L’esempio faceva parte di un discorso più ampio riguardante un ipotetico scenario in cui le persone non possono chiamare il 911. Ora entrambi i video sono stati rimossi.

La decisione di Twitch

“Come tutti gli altri, anche i politici devono rispettare i termini del servizio e le linee guida della community di Twitch”, ha spiegato un portavoce della piattaforma al sito The Verge. La sospensione del canale di Donald Trump segue di circa una settimana la decisione di Twitch di intervenire con maggiore severità sui contenuti che incitano all’odio o possono turbare in qualche modo gli utenti.

Chiuso il principale subreddit dedicato a Donald Trump

Oltre alla piattaforma di livestreaming, anche il noto sito Reddit ha preso dei provvedimenti nei confronti di molti contenuti legati al presidente degli Stati Uniti. In particolare sono state chiuse circa 2000 community relative a Donald Trump, incluso il subreddit r/The_Donald, che poteva contare su una fanbase di circa 790.000 utenti e nel 2016 aveva ospitato un AMA (Ask Me Anything) col tycoon in persona. Proprio come Twitch, anche Reddit ha da poco rivisto il proprio regolamento, che ora è molto più severo nei confronti dei contenuti che promuovono l’odio in qualsiasi forma.