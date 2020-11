Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla: il nuovo capitolo sta per arrivare

Il dodicesimo capitolo del celebre franchise campione di incassi, che ha già venduto oltre 140 milioni di copie nel mondo, uscirà domani, 10 novembre, per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Pc e in esclusiva su Epic Games Store e Ubisoft Store. Bisognerà aspettare il 12 Novembre per vederlo invece su PlayStation 5

Assassin’s Creed Valhalla , dodicesimo capitolo del celebre franchise campione di incassi, sta per arrivare. Domani, 10 novembre, è la data tanto attesa da tutti i fan del titolo prodotto da Ubisoft , in cui sarà possibile andare alla conquista dell’Inghilterra del IX secolo e vivere le gesta del predone vichingo Eivor.

I dettagli della trama

La trama si svolgerà proprio intorno alle gesta del clan vichingo di Eivor che, costretto ad abbandonare la Norvegia da guerre senza fine e carestie nel IX secolo d.C., dovrà attraversare il glaciale mare del Nord con l’obiettivo di raggiungere le prosperose terre dei regni infranti dell’Inghilterra. Tendando di insediare il loro nuovo insediamento, i vichinghi dovranno affrontare la resistenza di alcuni nemici, tra cui i Sassoni e il Re Aelfred del Wessex. Da qui si svilupperanno le dinamiche di gioco di Assassin's Creed® Valhalla, l’ultimo capitolo della saga che ha venduto oltre 140 milioni di copie nel mondo. Il videogioco sarà disponibile per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, per Windows PC in esclusiva su Epic Games Store e Ubisoft Store. Mentre arriverà il 12 Novembre su PlayStation 5, oltre ad essere presente anche su Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft e su Amazon Luna, una volta che verrà lanciato il canale Ubisoft.

Il ruolo di Eivor

Come detto, il vero protagonista del videogioco sarà Eivor, uno spietato predone vichingo cresciuto tra miti e battaglie, diviso a metà tra il dover compiacere suo fratello Sigurd e assecondare la propria sete di gloria. Il tutto sullo sfondo di uno scenario dinamico e liberamente esplorabile, ambientato nei Secoli Bui dell’Inghilterra. Lungo il suo viaggio, tra l’altro, Eivor incontrerà i Nascosti e affronterà personaggi potenti, tra cui i re Sassoni e i bellicosi figli di Ragnar Lothbrok, trovandosi anche a far fronte ad una crescente e misteriosa minaccia che potrebbe segnare il destino dell’Inghilterra. Obiettivo dei giocatori sarà quello di tentare di forgiare il futuro del clan, rivivendo in pieno lo stile di combattimento dei guerrieri vichinghi, realistico anche grazie ad un sistema di gioco rinnovato, che include la capacità di impugnare due armi contemporaneamente per affrontare una maggiore gamma di nemici. E nei panni di Eivor sarà possibile anche sfruttare alcune nuove funzionalità, come gli assalti, la possibilità di personalizzare il proprio insediamento e un sistema di combattimento implementato, che consentirà di sviluppare il proprio potere e affermarsi tra gli dèi del Valhalla.