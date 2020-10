Google Stadia, il catalogo si amplia con otto giochi Ubisoft

La partnership tra Google Stadia e Ubisoft si rafforza grazie all’arrivo di otto giochi della software house sulla piattaforma di cloud gaming. Si tratta di titoli usciti negli ultimi anni e appartenenti ad alcune delle serie più celebri del team di sviluppo francese. Per ora non è stata comunicata una data di uscita, ma sembra probabile che tutti i giochi annunciati arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Tutti i giochi di Ubisoft in arrivo

approfondimento

Steam, 6 videogiochi per Pc in regalo per i 60 anni di Sega

Ecco l’elenco completo dei giochi di Ubisoft che stanno per arrivare su Google Stadia:



• Watch Dogs

• Watch Dogs 2

• Assassin’s Creed Origins

• Assassin’s Creed Syndicate

• Assassin’s Creed Unity

• Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

• Far Cry New Dawn

• Far Cry 5

Oltre a questi titoli, già disponibili su altre piattaforme, nel corso dei prossimi mesi arriveranno sul catalogo del servizio di cloud gaming anche tre giochi Ubisoft inediti: Watch Dogs: Legion (29 ottobre), Assassin’s Creed: Valhalla (10 novembre) e Far Cry 6 (in arrivo a febbraio 2021).

Il servizio in abbonamento Uplay+

In estate, Ubisoft ha annunciato che entro la fine del 2020 il suo servizio in abbonamento Uplay+ arriverà anche su Google Stadia. Dopo aver effettuato la sottoscrizione, gli utenti potranno accedere ad oltre 100 giochi della software house francese, completi di DLC e di contenuti esclusivi da riscattare in-game. Gli iscritti, inoltre, potranno anche effettuare l’accesso anticipato a tutti i titoli in uscita nelle loro edizioni Premium. Il tutto per 14,99 € al mese.



La nuova modalità Tandem

Grazie alla nuova modalità Tandem, presto Google Stadia sarà compatibile anche con i controller di terze parti. La novità sarà inizialmente supportata da un numero limitato di pad, inclus Xbox Adaptive Controller e alcuni modelli dei controller Xbox One e DualShock 4, e consentirà agli utenti di collegare una periferica di input aggiuntiva direttamente alla porta USB-C del controller Stadia principale, quando collegato alla piattaforma di cloud gaming di Google in modalità wireless.