Assassin's Creed: Valhalla vedrà il ritorno di una funzione del passato

Dopo aver presentato ufficialmente Assassin's Creed: Valhalla con un’illustrazione realizzata dall’artista BossLogic, in una diretta streaming durata per diverse ore, e dopo la pubblicazione del primo trailer, dal direttore creativo del titolo arrivano ulteriori dettagli riguardo il nuovo capitolo della saga incentrata sull’eterna lotta tra Assassini e Templari.

Ashraf Ismail ha confermato il ritorno su Assassin's Creed: Valhalla di una funzione del passato, ovvero della possibilità di far correre il protagonista nelle fasi di caricamento del gioco. Un dettaglio che sicuramente sarà apprezzato dai fan della serie targata Ubisoft, che tuttavia dovranno rinunciare all’iconico “Occhio dell’Aquila”, che sul nuovo capitolo di Assassin’s Creed verrà sostituito dalla Vista di Odino.

Ulteriori dettagli attesi all’Xbox Series X

Ulteriori dettagli saranno probabilmente svelati nel corso dell’evento dedicato a Xbox Series X, in programma il 7 maggio, dove verrà probabilmente dedicato ampio spazio ad Assassin's Creed: Valhalla e alle sue caratteristiche.

Finora Ubisoft ha confermato che, proprio come Origins e Odyssey, anche Assassin's Creed Valhalla sarà un Action-RPG in grado di offrire ai giocatori una ricca mappa di gioco. Sul titolo saranno inoltre presenti tre inedite meccaniche di gameplay: “Settlement” (insediamento), che permetterà agli utenti di scegliere il “luogo di residenza” del popolo, le “razzie vichinghe”, ovvero delle battaglie che coinvolgeranno lo stesso numero di vichinghi e nemici in battaglie veloci e gli “Assalti”, dei veri e propri conflitti in cui saranno coinvolti interi eserciti.

Nei panni di un vichingo

Per quanto riguarda l’ambientazione del titolo, gli eventi di Assassin's Creed: Valhalla si svolgeranno nel nono secolo d.C. e saranno affidati al nuovo protagonista del titolo, Eivor, che guiderà i guerrieri del Nord Europa alla ricerca di nuove terre dalla Norvegia fino all’Inghilterra. Gli utenti, nei panni del protagonista, saranno chiamati a decidere le sorti del popolo vichingo, che si intrecceranno con quella della Confraternita degli Assassini.