Steam, 6 videogiochi per Pc in regalo per i 60 anni di Sega

Al momento è possibile scaricare gratuitamente Sonic The Hedgehog 2 e NiGHTS Into Dreams. Da oggi, fino al prossimo 18 ottobre, gli utenti avranno la possibilità di riscattare altri 4 titoli ispirati ai più grandi capolavori di Sega: ecco quali

Proseguono i festeggiamenti per i 60 anni di Sega. In occasione di questo importante compleanno, il colosso videoludico giapponese, oltre a sconti esclusivi sull’intero catalogo di titoli, ha deciso di regalare ai giocatori 6 giochi gratis su PC ispirati ai più grandi capolavori di Sega, riscattabili direttamente dalla piattaforma Steam, da oggi, 15 ottobre, fino al 18 ottobre 2020. Al momento è possibile scaricare gratuitamente Sonic The Hedgehog 2 e NiGHTS Into Dreams. Per farlo basta registrarsi al sito ufficiale dell'evento , selezionare Steam come piattaforma preferita e completare la registrazione, dopo aver dato il consenso all’associazione del proprio account.

I giochi per Pc in regalo

Presto gli utenti potranno riscattare gratuitamente su Steam anche Armor of Heroes, una battaglia tra carri armati in multiplayer ispirata alla serie di Relic Entertainment, Company of Heroes, con tre diverse modalità di punteggio: Deathmatch, Score Zone e Survival.

“Gioca in solo, in multigiocatore contro l'IA, oppure testa a testa in battaglie PVP per 4 giocatori senza esclusione di colpi”, riporta la descrizione del titolo. Tra i giochi in regalo, dal 16 ottobre (fino al 19 ottobre) si aggiungerà anche Endless Zone, un piccolo e frenetico gioco ispirato alla serie Sega Fantasy Zone. Dal giorno successivo (17 ottobre) sarà la volta di Streets of Kamurocho, che trae ispirazione dal celebre Streets of Rage.

“Gioca nei panni di due dei personaggi più amati, Kiryu e Majima, per farti strada a furia di colpi attraverso Kamurocho”, scrivono gli sviluppatori nella descrizione del titolo. L’ultimo gioco in regalo è Golden Axed, definito dalla stessa Sega come “un prototipo funzionante di Golden Axe Reborn”, riscattabile gratuitamente dal 18 ottobre.

Ecco i 6 giochi targati Sega in regalo su Steam fino al 18 ottobre:

• Sonic the Hedgehog 2, già disponibile

• Nights Into Dreams, già disponibile

• Armor of Heroes, scaricabile gratuitamente dal 15 ottobre

• Endless Zone, disponibile dal 16 ottobre

• Streets of Kamurocho, scaricabile gratuitamente dal 17 ottobre

• Golden Axed, disponibile dal 18 ottobre