Novità Apple, ecco il nuovo MacBook Air: più potente e portatile

È uno dei notebook più apprezzati e diffusi al mondo e adesso si rinnova. Stiamo parlando del nuovo MacBook Air di Apple, che arriva con un nuovo modello a un prezzo di partenza più basso. Caratteristiche principali, una batteria che offre fino a 18 ore di autonomia, una videocamera con inquadratura automatica, un design sottile e leggero. Insieme al nuovo MacBook Air Apple ha presentato anche il nuovo Mac Studio (“il Mac più potente di sempre”) e un nuovo chip.

Le novità principali

Il nuovo MacBook Air è equipaggiato con il chip M4 che rende fluide le attività quotidiane ma anche i compiti più impegnativi come l’editing di foto e video. Si tratta di un chip con una CPU a 10-core e una GPU fino a 10-core che supporta fino a 32 gigabyte di memoria unificata. Particolarmente indicato per le applicazioni di intelligenza artificiale, il nuovo MacBook Air integra il Neural Engine a livello di chip ed è stato progettato per sfruttare le possibilità offerte da Apple Inteliigence, presto in arrivo anche in Italia. Anche la batteria si annuncia molto interessante: dura, spiegano da Apple, fino a 18 ore. Completano la configurazione una nuova videocamera da 12 megapixel con funzionalità di inquadratura automatica, il supporto per monitor esterni (fino a due, qualità 6K), un display Liquid Retina, tre microfoni e un sistema audio che supporta l’audio spaziale. A bordo troviamo anche due porte Thunderbolt per collegare accessori esterne, il jack per le cuffie e una porta di ricarica MagSafe.