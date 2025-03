X down, problemi di accesso al social di Elon Musk: cos'è successo

Per circa un'ora, in mattinata, la piattaforma di Elon Musk è stata bloccata, con segnalazioni da parte degli utenti che non riuscivano ad accedere al loro profilo. Altre segnalazioni intorno alle 15, quando gli utenti hanno avuto nuovamente problemi di accesso al social

Un’ora di down per X, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk che non ha funzionato per circa 60 minuti a partire dalla 10.15 di questa mattina. Migliaia di segnalazioni sono giunte al sito Downdetector da parte degli utenti - sia italiani che a livello globale - ai quali risultava impossibile accedere alla piattaforma sia via app che da desktop. Problema poi rientrato poco più di un'ora più tardi. Se non sono ancora chiari i motivo del down, è certo che a riscontrare maggiori difficoltà sono stati gli utenti dell'app, autori del 59% delle segnalazioni al sito specializzato.

Altre segnalazioni a Downdetector sono giunte intorno alle 15, quando gli utenti hanno riscontrato nuovamente problemi con l'accesso al social. Il blocco si è risolto circa mezz'ora più tardi.