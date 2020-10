Google Stadia, arriva la nuova modalità Tandem: ecco come attivarla

La nuova modalità nel dettaglio

“Tandem mode” consentirà agli utenti di giocare sul servizio di giochi in streaming di Google con controller di terze parti anche quando si utilizza il servizio tramite Chromecast o web, esclusivamente in modalità wireles. Tramite il controller secondario gli utenti potranno controllare l’interfaccia di Stadia e i giochi, ma non potranno accedere ad alcune funzioni, quali il multi player locale. “Si tratta di una versione sperimentale in anteprima di questa funzionalità, che mira ad ampliare le opzioni dei dispositivi di immissione per i giocatori di Stadia. Quando giochi con il controller Stadia in modalità wireless su qualsiasi schermo supportato, puoi utilizzare il secondo controller contemporaneamente anche per soddisfare al meglio le tue esigenze di accessibilità, sia personali sia con un secondo giocatore”, precisa la stessa Google sulla pagina di supporto di Stadia.

Come attivare la modalità Tandem

Ecco i passaggi per l’attivazione della nuova modalità Tandem:

• Accendi il controller Stadia principale.

• Collega il controller Stadia allo schermo su cui vuoi giocare usando il codice di collegamento dello schermo.

• Assicurati che il controller secondario sia carico e spento.

• Utilizzando un cavo USB, collega il controller secondario alla porta USB-C del controller Stadia principale.