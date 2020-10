Google Calendar: su iOS e Android arrivano le attività di Tasks

Google Calendar si aggiorna su Android e iOS. Come annunciato dal colosso di Mountain View sul blog ufficiale , sull’app mobile Calendar è finalmente in fase di rilascio Tasks, il servizio che consente di impostare dei promemoria relativi alle proprie attività personali. Disponibile finora solo sulla versione desktop della piattaforma, la nuova funzione consentirà agli utenti di aggiungere nuovi appuntamenti direttamente dall’app mobile del servizio di Google . La novità è attualmente in fase di distribuzione per le versioni Android e iOS di Google Calendar. Il rollout dovrebbe completarsi entro le prossime settimane.

La novità nel dettaglio: come aggiungere una Task

“Ora puoi creare e visualizzare attività in Google Calendar su Android e iOS. In precedenza, potevi farlo solo in Calendar sul Web”, hanno annunciato gli sviluppatori di Big G sul blog ufficiale dell’azienda.

“Le attività aggiunte al calendario verranno sincronizzate automaticamente su desktop e dispositivi mobili”. Per aggiungere una nuova Task direttamente sull’app mobile di Google Calender, disponibile sia per iOS che per Android, basta cliccare il tasto “Più” (+), posizionato nell’angolo in basso a destra nella pagina principale del servizio, e selezionare la nuova voce “Attività”, che si va ad aggiungere alle altre opzioni finora disponibili, quali “Fuori sede”, “Obiettivo”, “Promemoria” ed “Evento”.

L’integrazione di Tasks sull’app Calendar per iOS e Android rientra in un più vasto piano di aggiornamento che Google sta portando avanti per i suoi servizi principali. Tra le ultime novità, negli scorsi giorni, sulla piattaforma mobile di Meet è stata rilasciata ufficialmente la cancellazione del rumore di fondo: una funzione finora disponibile solo sulla versione desktop del popolare servizio di videochiamate di Google che consente di filtrare i disturbi ambientali, come il rumore della tastiera durante la digitazione. La novità, come precisato dalla stessa Big G, è per ora riservata agli utenti con un account G Suite Enterprise e G Suite for Education.