Dal nuovo Pixel 5 al Chromecast: tutte le novità presentate da Google

Nel corso della presentazione , il colosso di Mountain View ha svelato al grande pubblico due nuovi smartphone della linea Pixel (il Pixel 5 e Pixel 4A 5G), un nuovo Chromecast e un altoparlante intelligente a marchio Nest. L'evento "Launch Night In” è stato trasmesso in streaming sul canale ufficiale YouTube di Google e sulla pagina web creata da Big G per l’occasione.

Google TV e il nuovo Chromecast

La prima novità annunciata dal colosso di Mountain View riguarda Google TV. Il direttore generale di Google TV, Shalini Govil-Pai, ha presentato un nuovo sistema operativo basato su Android TV, che consente un facile accesso a servizi in streaming come Netflix e Disney Plus e offre un'interfaccia personalizzata in base alle preferenze degli utenti.

Google TV può essere utilizzato anche per riprodurre in streaming i brani o per visualizzare la propria raccolta di foto.

Google ha annunciato anche il tanto atteso nuovo Chromecast. Una delle più grandi novità è il telecomando: integra un pulsante tramite il quale è possibile attivare Google Assistant, aprire le app e svolgere tante altre funzioni.

Il Chromecast sarà disponibile al costo di 49 dollari in tre eleganti colorazioni: Snow (bianco), Sky (celeste) e Sunrise (rosso chiaro).