17 app Android colpite dal malware Joker: ecco quali

Il malware Joker torna a creare problemi sul Google Play Store. Negli scorsi giorni, gli esperti di cybersicurezza di ZScaler hanno scoperto 17 applicazioni Android colpite dallo spyware all’interno del Play Store. Il colosso di Mountain View, prontamente avvertito dalla società di sicurezza, ha tempestivamente rimosso le app sospette dallo store Android. Come precisato dai ricercatori di ZScaler, che hanno reso noti i nomi delle app colpite, Joker è progettato per rubare messaggi, elenchi di contatti e dati sul dispositivo della vittima ed è anche in grado di spiare varie informazioni del device colpito, nonché di effettuare autonomamente sottoscrizioni ai diversi servizi. Il malware agisce creando problemi dopo il download delle applicazioni colpite.

Prima che Google riuscisse a eliminare le app infette, sono state scaricate e installate complessivamente circa 120mila volte, anche se non è chiaro quante persone siano a rischio.