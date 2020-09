Google Meet: la cancellazione del rumore arriva su Android e iOS

La novità è per ora riservata agli utenti con un account G Suite Enterprise e G Suite for Education. Sarà probabilmente rilasciata in un secondo momento per tutti coloro che si connettono alla piattaforma con un account free

È ufficiale. Dopo il rilascio sulla versione desktop di Meet, Google ha ora annunciato che la cancellazione del rumore di fondo è finalmente disponibile anche sulle app mobile del suo servizio di videochiamate, sia per dispositivi Android che iOS. La novità, come precisato dal colosso di Mountain View, è per ora riservata agli utenti con un account G Suite Enterprise e G Suite for Education. Sarà probabilmente rilasciata in un secondo momento per tutti coloro che si connettono alla piattaforma con un account free.

Di cosa si tratta

“Per limitare le distrazioni durante la videochiamata, puoi filtrare i rumori di fondo. Meet è in grado di rimuovere i rumori di fondo, ad esempio il rumore della tastiera durante la digitazione, di una porta che si chiude o dei lavori in un cantiere edile nelle vicinanze”. Così Google aveva presentato la nuova funzione, che è in grado di eliminare i disturbi ambientali durante le riunioni da remoto, ma non riesce a riconoscere e a filtrare le voci di persone che parlano nelle vicinanze.