Google festeggia i suoi 22 anni con un doodle

Il colosso di Mountain View festeggia i suoi 22 anni. Da ricordare, però, a proposito di date, che il giorno di nascita dell'azienda non è del tutto certo. Il 27 settembre segna la data in cui i suoi "inventori", Larry Page e Sergey Brin, descrissero per la prima volta il motore di ricerca in una pubblicazione

Anche quest’anno il 27 settembre Google festeggia il suo compleanno e lo fa con un doodle pensato ad hoc per l’occasione.

Un compleanno "incerto"

Per il 2020, anno in cui il colosso di Mountain View compie 22 anni, è stata pensata una scritta animata e colorata ed è anche disponibile un breve riassunto della storia dell’azienda (LA STORIA DI GOOGLE). Da ricordare, però, a proposito di date, che il giorno di nascita di Google non è del tutto certo. Come ricorda anche Focus, il compleanno di Google è stato già festeggiato il 4 settembre, il giorno in cui, nel 1998, fu presentata la richiesta formale di fondare la società. Ma qualche volta è stato celebrato anche il 7 settembre, data di cui la società fu realmente fondata, mentre il 27 prende spunto dal giorno in cui i suoi "inventori", Larry Page e Sergey Brin, due studenti universitari alla Stanford University (in California), descrivevano il motore di ricerca in una pubblicazione.