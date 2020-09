Google Pixel 5, il 30 settembre evento di presentazione: cosa sappiamo

Alle 20 italiane sul proprio canale You Tube Google alzerà il sipario sugli smartphone Pixel 5 e 4a 5G, sul nuovo Chromecast e sull’ultimo smart speaker della linea Nest

L’attesa è terminata. Alle ore 20 italiane di mercoledì 30 settembre inizierà in diretta streaming l’evento autunnale di Google, denominato "Launch Night In". “Vi invitiamo a conoscere il nostro nuovo Chromecast, il nostro ultimo smart speaker e i nuovi smartphone Pixel” ha scritto Google nella comunicazione inviata alla stampa specializzata ormai un paio di settimane fa. E infatti non è un mistero cosa l’azienda di Mountain View andrà a presentare: due nuovi smartphone della linea Pixel (il Pixel 5 e Pixel 4A 5G), un nuovo Chromecast e un nuovo altoparlante intelligente a marchio Nest. Per seguirlo in diretta streaming basterà accedere al canale Yout Tube di Google.

Gli smartphone Pixel 5 e Pixel 4a approfondimento Pixel 4 XL, tutto sul telefono “umano” progettato da Google Google pianificava da tempo di lanciare Pixel 5 entro la fine dell'anno, un cellulare che sarà dotato di tecnologia 5G. Sarà un dispositivo premium di fascia media, alimentato da un processore Snapdragon 765G e dotato di un display OLED da 5,8 pollici a 90 Hz o 120 Hz. Si parla anche di doppia fotocamera sul retro. Pixel 4a è la versione 5G del Pixel 4 di Google. Secondo The Verge i due prodotti saranno lanciati intanto negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Giappone, Taiwan e Australia. Per quanto concerne il comparto fotografico ci sarà una grande differenza tra i due telefoni: oltre ad avere la stessa fotocamera principale da 12.2 MP di cui Google si è dotato per anni, il Pixel 5 dovrebbe montare una fotocamera ultralarga da 16MP, invece di portare il teleobiettivo del Pixel 4. Google ha già comunicato che il Pixel 4a 5G costerà 499 dollari (oltre 420 euro), circa 150 in più rispetto al suo predecessore.

Pixel 4 di Google - ©Getty