Google, il 30 settembre saranno svelati il Pixel 5 e altri dispositivi

Google ha chiesto “di tenere pronti i popcorn” per il suo evento annuale in cui presenta i nuovi dispositivi. Si chiama "Launch Night In" e si svolgerà il 30 settembre alle 2 italiane, le 11 di mattina nel Pacifico. La stampa specializzata ha già ricevuto l’invito per prenderne parte, ma quest’anno l’incontro si svolgerà in streaming a causa della pandemia da coronavirus. "Vi invitiamo a conoscere il nostro nuovo Chromecast, il nostro ultimo smart speaker e i nuovi smartphone Pixel” si legge nella comunicazione di Google.