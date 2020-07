Google conferma con foto e video l’arrivo di un nuovo smart speaker

Il successore di Google Home è (quasi) pronto. La notizia si è diffusa nelle scorse ore quando è stata presentata alla Commissione federale per le comunicazioni statunitensi e al suo corrispettivo giapponese la certificazione per un dispositivo dal nome in codice GXCA6. Una serie di numeri e lettere che non dice niente, ma accompagnata da una serie di immagini (si possono vedere QUI ) che invece chiariscono come si tratti di un nuovo smart speaker. Google non ha smentito, anzi ha diffuso la prima foto ufficiale e ha anche rilasciato un breve teaser del prodotto.

Un nuovo smart speaker della linea Nest

Proprio il breve video – in cui viene chiesto all’altoparlante di riprodurre musica – dà un’anticipazione fondamentale su questo nuovo strumento, ovvero il fatto che apparterrà alla linea Nest, che infatti lo pubblicizza sul proprio canale. Come gli altri smart speaker della famiglia ha il rivestimento in tessuto – grigio oppure blu, stando alle foto rilasciate da Google – e ha una buona stabilità verticale grazie alla base in silicone. Sul mercato si piazzerà a metà tra Nest Mini e Google Home Max ma ancora non ci sono né comunicazioni ufficiali né indiscrezioni sulla data di rilasciato.

L’aspetto del successore di Google Home

L'attuale gamma di altoparlanti Nest è composta da Nest Mini, Google Home Mini, Google Home Max e display intelligenti, tra cui Nest Hub e Nest Hub Max. Il nuovo modello parte da Google Home Max anche se ha un aspetto più schiacciato. Nella base di gomma è presente un’entrata per l’alimentazione; sul retro il pulsante di accensione e il logo dell’azienda. Non è chiaro, invece, dove sono posizionati i classici led che si attivano durante la conversazione con lo smart speaker. Per quanto riguarda le dimensioni, si parla di un’altezza di 220 millimetri – ben più alto rispetto al primo Google Home (143 mm) - e una larghezza di 150. Secondo il portale specialistico The Verge Google in autunno sarebbe pronta per annunciare un dispositivo di streaming video di nuova generazione.