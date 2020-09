Smartphone 5G, entro la fine del 2020 saranno 278 milioni

Anche se non è ancora arrivato ovunque, negli ultimi mesi il 5G è diventato sempre più diffuso. Nonostante ostacoli tutt’altro che piccoli, come la pandemia di coronavirus e la diffidenza di parte della popolazione, la tecnologia ha preso piede, portando a una crescita del numero di dispositivi compatibili con le reti di nuova generazione. Se, come sostengono gli analisti, sarà necessario attendere fino al 2023 per vedere un mercato composto al 50% da smartphone compatibili col 5G, già nel 2020 i passi avanti non sono mancati. Le ultime stime della società di ricerca Canalys indicano che l’anno in corso si chiuderà con 278 milioni di smartphone 5G venduti in tutto il mondo. Di questi, 172 milioni, circa il 62%, saranno venduti in Cina.