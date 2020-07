Stadia Connect, Google è pronta a presentare le novità in arrivo

Mancano solo poche ore a Stadia Connect, l’evento in streaming dedicato alla presentazione delle novità in arrivo sulla piattaforma di cloud gaming di Google. L’appuntamento è alle 19:00 (ora italiana) di oggi, martedì 14 luglio. Sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube di Gooogle Stadia.

Con PlayStation 5 e Xbox Series X ormai alle porte, è lecito aspettarsi alcune mosse del colosso di Mountain View che preparino Stadia all’arrivo della prossima generazione di videogiochi, come un rinnovamento della piattaforma hardware o l’annuncio di alcune esclusive importanti. Anche se Google non si è sbottonata sulle novità che andrà a proporre agli appassionati, qualche piccola anticipazione è trapelata ugualmente.

Orcs Must Die! 3 sta per arrivare?

Pochi giorni fa, alcune testate specializzate hanno notato la presenza della data di lancio di Orcs Must Die! 3 in un video non in elenco caricato sul canale media di Google Stadia. Il gioco dovrebbe arrivare sulla piattaforma di cloud gaming oggi: sembra molto probabile che la compagnia di Mountain View lo renderà disponibile al termine dell’evento Stadia Connect o comunque poco dopo averlo presentato con un nuovo video di gameplay. Le informazioni trapelate indicano anche che il titolo sarà un’esclusiva temporale di Stadia e che tutti gli utenti abbonati al servizio Stadia Pro potranno scaricarlo gratuitamente. Nel corso dell’evento, Google potrebbe anche presentare altre novità, magari frutto dell’ampliamento di Stadia Games and Entertainment avvenuto nel corso degli ultimi mesi.

Il taglio di prezzo

Di recente, Google ha tagliato il prezzo della Premiere Edition di Google Stadia. Ora è possibile acquistarla al prezzo di 99 € (al posto dei 129 € iniziali). Nel prezzo sono compresi anche uno Stadia Controller e un Chromecast Ultra, essenziali per giocare a tutti i giochi disponibili sulla piattaforma direttamente sulla propria TV. Il taglio di prezzo è avvenuto in concomitanza dell’arrivo su Stadia di The Eder Scrolls Online, disponibile gratuitamente per gli abbonati al servizio Stadia Pro.