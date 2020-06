Stadia Connect: Google annuncia un nuovo evento sui giochi in arrivo

Novità in arrivo in casa Google. Il colosso di Mountain View, tramite i canali social del Summer Game Fest, il festival completamente digitale sui videogiochi organizzato per rimediare alla cancellazione dell’Electronic Entertainment Expo, ha annunciato un importante appuntamento che riguarderà la piattaforma di gioco in streaming Google Stadia. La data da fissare sul calendario è il 14 luglio.

Novità attese durante l’evento

Nel corso dell’evento, rigorosamente online, che inizierà alle 19:00 (ora italiana), Google mostrerà alcuni dei titoli in arrivo su Stadia entro l'anno, assieme ad alcune sorprese.

L’aspettativa degli appassionati di videogiochi è sicuramente alta. Nonostante il colosso di Mountain View non abbia fornito ulteriori dettagli in merito, è probabile che durante l’evento verrà annunciato il prossimo debutto sulla piattaforma da gioco di Orc Must Die 3, insieme ad altri titoli presentati negli ultimi mesi da Microsoft e Sony. La comunicazione del nuovo appuntamento con Google Stadia Connect è arrivata poco dopo l’annuncio del primo taglio di prezzo per la Premiere Edition, avvenuto in contemporanea con il rilascio sulla piattaforma da gioco di The Elder Scrolls Online, disponibile gratuitamente per gli abbonati al servizio Stadia Pro.

L’edizione Premiere è ora disponibile al prezzo di 99 euro anziché 129 e include uno Stadia Controller e un Chromecast Ultra, grazie ai quali è possibile giocare sulla propria TV.

Le ultime novità in casa Google

Tra le ultime novità che riguardano il gigante di Mountain View, l’azienda ha recentemente annunciato l’ormai prossimo debutto di Google Meet sulla versione mobile di Gmail sia per dispositivi iOS che Android.

La novità rientra in un piano più ampio di Big G determinata ad integrare il più possibile l'esperienza GSuite e sarà disponibile da luglio per gli utenti G Suite. Solo in un secondo momento sarà rilasciata anche per tutti coloro che si connettono alla piattaforma con un account free. Sull’app del servizio di posta elettronica di Big G approderà un nuovo tasto che consentirà di prendere parte alle videochiamate direttamente da Gmail.