Google Stadia Connect, tutte le novità annunciate

Oltre ad alcune esclusive temporanee, come One Hand Clapping e Super Bomberman R Online, sulla piattaforma arriveranno anche titoli del calibro di Sekiro: Shadows Die Twice, Hitman e Serious Sam 4

Durante l’ultimo Stadia Connect, Google ha svelato alla community dei videogiocatori quali saranno i titoli che arriveranno nei prossimi mesi sul suo servizio di cloud gaming. Contrariamente a quanto ipotizzato dagli esperti del settore, il colosso di Mountain View non ha annunciato un rinnovamento della piattaforma hardware per prepararsi all’arrivo della prossima generazione di videogiochi. Il focus dell’evento è sempre rimasto sui videogiochi e sulla facilità di utilizzo del servizio.

Sekiro: Shadows Die Twice arriva su Stadia

Tra i giochi in arrivo nei prossimi mesi, uno dei più importanti è indubbiamente Sekiro: Shadows Die Twice. L’action adventure di From Software, che nel 2019 ha vinto il premio di “Miglior gioco dell’anno” nel corso dei The Game Awards, approderà su Google Stadia a partire dal prossimo autunno. Nell’attesa, i giocatori potranno divertirsi con Hitman e Hitman 2, entrambi disponibili dal primo settembre. Nei prossimi mesi arriveranno anche tre giochi targati 2K Games: PGA Tour 2K21 (21 agosto), WWE 2K Battlegrounds (18 settembre) e NBA 2K21 (al momento privo di una data di uscita).

First on Stadia

Non mancheranno, inoltre, due esclusive temporanee. Si tratta del puzzle game di Bad Dream Games One Hand Clapping, disponibile da oggi, e di Super Bomberman R Online, caratterizzato dalla presenza di una modalità battle royale da 64 giocatori. In futuro i due titoli arriveranno anche su console e Pc, ma per un certo periodo saranno accessibili solo agli utenti di Google Stadia. Per quanto riguarda le esclusive vere e proprie, Google ha mostrato al pubblico Outcasters, un nuovo multiplayer arena creato da Splash Damage, e Orcs Must Die! 3. Quest’ultimo è disponibile già da oggi ed è gratuito per gli abbonati al servizio Stadia Pro.

I giochi cross-platform

Passando ai titoli cross-platform, durante l’evento è stato annunciato l’arrivo di Serious Sam 4, Outriders e People Can Fly. Inoltre, tre giochi usciti sulle altre piattaforme faranno presto il loro debutto su Stadia: si tratta di Dead by Daylight (atteso per settembre), Hello Neighbor (20 settembre) e Hello Neighbor: Hide & Seek (vacanze 2020), che saranno inclusi nell’abbonamento Stadia Pro. Parlando del futuro, il colosso di Mountain View ha svelato che studi come Harmonix, Uppercut Games e Supermassive Games sono al lavoro su alcuni titoli che andranno a rimpolpare il catalogo di Stadia.