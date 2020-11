L’annuncio di Sony: al day one si potrà acquistare PS5 solo online

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo di PlayStation 5 in Europa. A partire dal 19 novembre sarà possibile acquistare la console e scoprire in prima persona tutte le sue caratteristiche, dall’innovativo pad DualSense alla retrocompatibilità con i giochi PlayStation 4. Sony ha però messo in chiaro che al day one non si potrà acquistare la console nei negozi, ma solo ed esclusivamente online. A confermarlo è stato Sid Shuman, Senior Director e Content Communications della compagnia nipponica, che ha invitato gli appassionati a non accamparsi o creare code davanti ai negozi. “Rimanete a casa, al sicuro, ed effettuate i vostri ordini online”, ha aggiunto. Chi ha effettuato un pre-order presso un punto vendita dovrebbe comunque poter ritirare la console, ma solo su appuntamento e nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. Shuman invita gli utenti a rivolgersi direttamente ai rivenditori per ricevere delle informazioni più dettagliate su come comportarsi al day one.

La scelta di GameStop

La scelta di Sony non stupisce più di tanto. Nelle ultime settimane la pandemia di coronavirus si è ulteriormente aggravata ed è comprensibile che l’azienda voglia evitare il più possibile gli assembramenti davanti ai negozi di videogiochi e di elettronica. In Italia, GameStop si sta organizzando per spedire ai clienti le console prenotate presso i suoi negozi ed è probabile che anche altre catene adotteranno delle soluzioni simili. Prima di recarsi in negozio è sempre e comunque consigliabile contattare telefonicamente il punto vendita presso il quale si è effettuata la prenotazione, in modo da capire meglio come muoversi.



Il cavo Hdmi sarà presente nella confezione

Negli ultimi giorni, Sony ha confermato che all’interno della confezione di PlayStation 5 sarà disponibile un cavo Hdmi 2.1, necessario per godere dei 4K e dei 120 Hz. La precisazione si è rivelata necessaria quando il portale tedesco GamePro ha dato per certa l’assenza del cavo, in quanto non riportato sulla confezione.