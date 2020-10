Sony, presentata la nuova Playstation App per PS4 e PS5

Ricca di novità, tra le quali anche un’interfaccia utente del tutto aggiornata, servirà per gestire al meglio e da remoto le attività legate alle console e per entrare in contatto con gli amici e i propri giochi preferiti anche quando non si potrà accedere direttamente ad esse

A pochissimi giorni dal debutto di Playstation 5 sul mercato, previsto in Europa il 19 novembre, sette giorni dopo l’uscita della consola next-gen di Sony negli Stati Uniti, in Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, il colosso giapponese ha presentato la nuova applicazione dedicata agli utenti di PS4 e a quelli che acquisteranno la console next-gen. Ne ha parlato nel dettaglio Hideaki Nishino, senior vice president, Platform Planning & Management di Sony, attraverso le pagine del blog ufficiale di Playstation. “Presentiamo nuovi modi per entrare in contatto con gli amici e i giochi che ami anche quando sei lontano dalla tua console. Siamo lieti di presentare la PlayStation App aggiornata, ripensata per migliorare le tue esperienze di gioco su PS4 e PS5 ”, ha scritto.

Le novità introdotte

approfondimento

PS Plus, i giochi gratis di novembre per PS4 e PS5

La nuova applicazione, già a partire da queste ore, è disponibile in tutto il mondo tramite aggiornamenti sui dispositivi mobili iOS (12.2 o versioni successive) e Android (6.0 o versioni successive). L’app dedicati ai fan del mondo Playstation, dunque, proporrà nuove funzionalità come la chat vocale, l’integrazione nativa del Ps Store e “un’esperienza più fluida con un design completamente nuovo”, ha spiegato Nishino. Tra le novità, Sony segnala l’interfaccia utente aggiornata, con la nuova schermata principale che consente di vedere velocemente a cosa stanno giocando i propri amici e di accedere a informazioni sui giochi a cui si è giocato di recente, incluso l’elenco dei trofei. E’ prevista poi la messaggistica integrata che consentirà di inviare messaggi agli amici dal proprio dispositivo. Di conseguenza, ha spiegato Sony, PS Messages non sarà più disponibile come applicazione standalone ed i messaggi e i thread esistenti su PS Messages verranno trasferiti sulla PS App aggiornata. Ci sarà spazio per la chat vocale e per i gruppi dei party vocali, per parlare con i propri amici fino ad un massimo di 15 persone, anche tramite il telefono cellulare. Il PlayStation Store verrà integrato in modo nativo, così come i download remoti. Per quanto riguarda PS5, al momento del lancio della console, si potranno avviare tramite app i giochi da remoto, oltre a gestire lo spazio di archiviazione sulla console nel caso in cui dovesse esaurirsi durante il download di un gioco.

Come scaricare l’app

Sony comunica che, chi non avesse ancora scaricato PS App, per accedere alla versione aggiornata dovrà disporre di un account per PlayStation Network. Se non lo si possiede, basta cliccare sulla pagina web relativa e seguire i passaggi per registrarsi. L’applicazione, infine, può essere scaricata gratuitamente sia dall’ App Store sia da Google Play, rispettivamente per i dispositivi iOS e Android.