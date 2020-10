PS Plus, i giochi gratis di novembre per PS4 e PS5

Novembre sarà un mese più ricco del solito per gli abbonati a PlayStation Plus: oltre a due giochi gratuiti per PS4, Sony per festeggiare il debutto della nuova console (in uscita il 19 novembre) ha deciso di regalare agli abbonati anche un titolo per PlayStation 5.

Nello specifico saranno La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto, i titoli per PS4 disponibili per il download gratuito a partire dal 3 novembre. Mentre dal giorno di uscita di PS5, 19 novembre, gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente anche Bugsnax, uno dei giochi di lancio della tanto attesa console next-gen di Sony.