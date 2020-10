"Be the first", il concorso di Sony che mette in palio una PS5

Per vincere la console next-gen che sbarcherà sul mercato europeo il prossimo 19 novembre, gli utenti dovranno risolvere cinque enigmi che daranno modo di scoprire altrettanti codici, utili per aprire un prezioso caveau virtuale. Il primo che ci riuscirà, potrà vincere una PS5, completa di codici di gioco e di accessori

“Partecipare? Non è proprio semplice! Ti serviranno arguzia, conoscenze e soprattutto… velocità”. Con queste parole Sony ha annunciato, tramite le pagine del proprio blog ufficiale , l’arrivo del concorso “Be the first” che permetterà ad un abile e fortunato vincitore di vincere una Playstation 5 , la nuova console next-gen che arriverà sul mercato europeo il 19 novembre, sette giorni dopo l’uscita negli Stati Uniti, in Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud.

Una corsa contro il tempo

“Chi sarà il primo a vincere la console PlayStation 5? Un caveau inespugnabile. Una corsa contro il tempo. E 5 enigmi da risolvere”, questa l’indicazione apparsa, invece, in un tweet pubblicato sulla pagina di Playstation Italia. Ma di cosa si tratta, nello specifico? A partire dal 12 novembre e fino al 19 novembre, Sony proporrà una serie di indizi da cui gli utenti dovranno estrapolare un indizio, che andrà inserito nel sito internet relativo al concorso. Per tentare la fortuna, servirà inserire le soluzioni ai 5 enigmi che Sony proporrà e quindi scoprire se sono corrette. “Solo se riuscirai a completare per primo l’intera stringa potrai aprire il caveau più inespugnabile di sempre”, spiegano da Sony. I cinque enigmi, infatti, se corretti, apriranno una sorta di speciale cassaforte virtuale, al cui interno è custodito il premio finale. Il primo utente che riuscirà ad inserire il codice corretto e completo, potrà vincere una PS5, completa di codici di gioco e di accessori. Ma non è tutto perché il colosso giapponese invita comunque tutti i suoi fan a continuare a giocare: “Anche se non sei arrivato per primo potrai comunque partecipare all’estrazione di una seconda PlayStation 5”, spiega Sony.

Il primo indizio

Intanto, proprio per dare il via al concorso, Sony ha pubblicato attraverso un video i dettagli relativi al primo indizio, da cui scaturirà la prima parola da inserire per aprire il caveau, a cui seguiranno poi altri quattro indizi. “Come essere travolti da onde giganti, l’acqua che scroscia, il vento nei campi. Come essere al centro del gioco, pura immersività: ma la tecnologia, come mai si chiamerà?” è il messaggio che campeggia nella breve clip diffusa da Sony. La risposta all’enigma darà modo di inserire il primo codice. Per conoscere i successivi basterà seguire i canali social di Sony e giocare poi su www.ps5bethefirst.it .