Amazon Luna, ecco il nuovo servizio di cloud gaming che sfida Stadia

L’abbonamento a “Luna +”

Attualmente l'accesso anticipato a Luna è disponibile esclusivamente su invito e per gli utenti americani, ma è molto probabile che prossimamente il servizio venga allargato agli appassionati di videogiochi di tutto il mondo. ll servizio comprenderà una serie di abbonamenti, primo dei quali, già svelato, si chiama “Luna +” e proporrà una libreria in continua espansione di titoli nuovi o già usciti, tra cui ad esempio Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee e The Impossible Lair, Iconoclasts, Grid, Abzu e Brothers: A Tale of Two Sons. Si potrà configurare Luna per giocare su due dispositivi contemporaneamente fino a 1080p / 60fps e in 4K per alcuni titoli selezionati. “Luna +” avrà un costo di 5,99 dollari al mese e l’abbonamento si rinnoverà al prezzo dell'abbonamento mensile applicabile al termine del periodo di accesso anticipato. Amazon, poi, informerà gli utenti almeno 30 giorni prima della fine del periodo di accesso anticipato per informare gli stessi sul nuovo prezzo dell'abbonamento mensile, insieme alle informazioni dettagliate su come gestire l’abbonamento, che si potrà annullare in qualsiasi momento. In programma ci sarà anche la possibilità di abbonarsi al canale di giochi Ubisoft, che includerà titoli nuovi e già usciti della celebre software house, comprese le versioni Ultimate Edition per una serie di titoli selezionati.

I controller e le specifiche tecniche

I videogiochi, su Amazon Luna, potranno essere sfruttati servendosi di un apposito controller creato da Amazon, acquistabile separatamente per chi avrà la fortuna di avere l’accesso alla piattaforma oppure anche attraverso il controller di Xbox One, il DualShock 4 di Playstation o semplicemente tramite mouse e tastiera. La velocità di connessione Internet minima consigliata per i giochi in streaming è 10 Mbps, spiega Amazon, mentre 35 Mbps sono necessari per giocare in 4K. In sostanza, “migliori connessioni Internet si tradurranno in una migliore qualità e risoluzione dello streaming”. A differenza dello streaming di film o musica, il cloud gaming può consumare fino a 10 GB all’ora lavorando a 1080p. Tra le caratteristiche tecniche dei dispositivi che potranno supportare Luna, Amazon segnala per Pc Windows 10 con supporto per DirectX 11, per Mac OSX 10.13+, dispositivi FireTV tra cui Fire TV Stick di seconda generazione, Fire TV Stick 4K o Fire TV Cube di seconda generazione.