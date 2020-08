Halo, il bracciale per il fitness con cui Amazon sfida Apple e Fitbit

Amazon entra nel mercato dei gadget per il fitness e il benessere lanciando Halo , un nuovo braccialetto per l’attività fisica e anche il nome dell’app che serve a controllarlo. La grande novità è che l’applicazione si collegherà alla fotocamera e realizzerà una scansione 3D del corpo con la quale rileverà la percentuale di grasso corporeo. Inizialmente Halo sarà lanciato solo negli Stati Uniti , ma c’è da aspettarsi una pronta diffusione anche in Europa . Il prezzo iniziale è di circa 100 dollari (grossomodo 84 euro) mentre la app collegata prevede un abbonamento da 3,99 dollari al mese.

La sfida a Apple e Fitibt

Con Halo, Amazon entra nel mercato dei gadget proponendo un dispositivo competitivo con il quale andrà a sfidare Apple e Fitbit, i due leader nel segmento della "salute al polso". Il braccialetto del colosso di Jeff Bezos, a differenza dei competitor sul mercato, non ha uno schermo, ma comunque interessanti funzionalità. Integra dei sensori che rilevano il battito cardiaco e la temperatura corporea e due microfoni attraverso i quali il dispositivo di Amazon analizza il tono della voce e riesce a comprendere lo stato emotivo dell'utente.





Modello 3D del corpo, ma le foto sono al sicuro

Come detto, la feature che ha attratto l’attenzione degli esperti è la possibilità di ottenere una scansione 3D del proprio corpo utilizzando la fotocamera dello smartphone e quindi calcolare il grasso corporeo. L’applicazione chiederà di indossare vestiti aderenti – si legge su The Verge – oppure soltanto la biancheria intima e di posizionarsi a un paio di metri dalla fotocamera. A quel punto scatterà quattro foto (davanti, dietro e su entrambi i lati) e le caricherà sul server dell’app Halo di Amazon. L’azienda ha promesso di mantenere tutte le informazioni criptate al sicuro. Inoltre, gli scatti si cancelleranno in automatico dopo 12 ore, oppure è possibile farlo manualmente in qualsiasi momento.