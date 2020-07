Jeff Bezos, patron di Amazon, sempre più ricco: vale 172 miliardi

La fortuna di Jeff Bezos, patron di Amazon

La fortuna di Bezos, quindi, è tornata ai livelli pre-divorzio: nel 2019 Jeff si è separato dalla moglie MacKenzie e, in base all’accordo trovato, ha trasferito alla donna il 4% delle azioni di Amazon, valutate in 38,3 miliardi di dollari. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Bezos (FOTOSTORIA) solo quest'anno ha guadagnato 56,7 miliardi di dollari. Amazon è tra le aziende che ha fatturato di più durante il lockdown per l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI LIVE): con i consumatori bloccati a casa e i negozi chiusi, in molti hanno fatto affidamento sul commercio online, con Amazon che ha visto le sue azioni in Borsa salire giorno dopo giorno.