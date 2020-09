Amazon sta espandendo il vocabolario di Samuel L. Jackson sul suo assistente digitale Alexa, che includerà decine di migliaia di frasi in più tra le quali molti degli iconici giochi di parole dell'attore. Come riportato da The Verge, l’azienda ha anche sviluppato una frase dedicata "Ehi, Samuel" con cui attivare la funzione. Lunedì Amazon aveva comunicato di aver provveduto a dare ad Alexa , in India, la voce della star di Bollywood Amitabh Bachchan.

L’aggiornamento con 30 mila frasi in più

Al momento della raccolta dei feedback, la società di Jeff Bezos ha notato che quasi il 75% di coloro che avevano attivato la “funzione Jackson” non erano soddisfatti. Così, grazie a un aggiornamento rilasciato mercoledì 16 settembre, ad Alexa sono state aggiunte circa 30 mila frasi in più e moltiplicate di cinque volte le parolacce. Lo conferma Variety, dove da Amazon spiegano che si è trattato di “una sfida di ingegneria incredibilmente difficile". Alcuni esempi, si legge, sono Jackson che esclama "Guarda quella sfera infuocata di gas! No, non guardare" quando qualcuno chiede del tempo, e "Perché i Jedi bruciano sempre i loro pancake? Perché non si rivolgono mai al lato oscuro" se viene invitato a fare una battuta.