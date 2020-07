Amazon, Alexa potrà gestire le app su Android e iOS

Come annunciato dalla stessa Amazon in un post pubblicato sul sito ufficiale, presto sarà in grado di avviare e controllare alcune app iOS e Android, grazie all’integrazione di una nuova funzione: “Alexa for Apps”, attualmente disponibile solo in versione di anteprima (Preview)

Alexa, l’assistente digitale del colosso di e-commerce, è pronta a sfidare Siri e Google Assistant. Come annunciato dalla stessa Amazon in un post pubblicato sul sito ufficiale, presto sarà in grado di avviare e controllare alcune app iOS e Android, grazie all’integrazione di una nuova funzione: “Alexa for Apps”, attualmente disponibile solo in versione di anteprima (Preview).

La novità, quando rilasciata ufficialmente, consentirà agli utenti, tramite Alexa, di avviare le applicazioni e eseguire azioni al loro interno utilizzando solo ed esclusivamente i comandi vocali. Amazon finora ha testato la nuova funzione con alcune delle piattaforme più popolari del momento, quali TikTok, Uber e Sonic. Gli utenti, per esempio, grazie ad “Alexa for Apps” potranno chiedere all’assistente digitale di Amazon di avviare una registrazione video su TikTok senza dover toccare lo smartphone.

“Alexa for Apps”: tutte le nuove funzioni

Ecco l’elenco completo di tutte le nuovi funzioni rese possibili da “Alexa for Apps”, suddivise in tre macrocategorie:

• Ricerca: “Alexa for Apps” rende la ricerca all'interno di un'applicazione facile e veloce. Per esempio, come spiegato dagli sviluppatori, al comando vocale “Alexa, chiedi a Twitter di cercare #Alexalive", la funzione aprirà l'app Twitter sul proprio dispositivo mobile e mostrerà un elenco di risultati che gli utenti potranno consultare. Sarà possibile, ad esempio, anche chiedere alla skill Pagine Gialle di mostrare gli idraulici, i distributori di benzina o i ristoranti più vicini, per poi visualizzarne l’elenco completo all’interno dell’app Pagine Gialle.

• Visualizza ulteriori informazioni: “Alexa for Apps facilita anche l'apertura dell'app e fornisce agli utenti informazioni visive aggiuntive o opzioni più complesse”, scrivono gli sviluppatori. Ad esempio, dopo aver prenotato una corsa con Uber, Alexa chiederà all’utente se vuole vedere la posizione del conducente su una mappa nell'app.

• Funzionalità di accesso: con “Alexa for Apps” gli utenti potranno attivare qualsiasi funzione presente nell’app supportate utilizzando solo ed esclusivamente la loro voce. Ad esempio, potranno chiedere all’assistente vocale di aprire TikTok e iniziare a registrare senza dover utilizzare lo smartphone.