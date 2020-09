Amazon, presentata la nuova famiglia di dispositivi Echo

Amazon ha ufficialmente presentato una nuova gamma di dispositivi Echo, dotati di un design completamente nuovo, una qualità audio potenziata e funzionalità che rendono Alexa , il celebre assistente vocale del colosso dell’e-commerce, ancora più coinvolgente e utile. “Questi sono i migliori dispositivi Echo che abbiamo mai realizzato”, ha detto Eric Saarnio, vice president Amazon devices EU. “Echo ed Echo Dot sono bellissimi e offrono un audio migliorato, mentre Echo Show 10 ripensa completamente l’esperienza d’uso di Alexa con uno schermo: il display si muove con l’utente rimanendo sempre visibile. Avviene tutto in modo naturale, come una normale conversazione. Inoltre, Alexa diventa sempre più intelligente”, ha aggiunto, spiegando come sia possibile chiedere all’assistente vocale di guardare serie tv o fare chiamate di gruppo e molto altro ancora.

Il nuovo Echo

approfondimento

Il nuovo Echo, spiega Amazon in un comunicato apparso sul proprio sito, “combina in un unico dispositivo le caratteristiche migliori di Echo ed Echo Plus, mantenendo lo stesso prezzo di Echo”. Il dispositivo si propone con un design del tutto nuovo e una finitura in tessuto che si adatta a tutti gli ambienti della casa, con un anello luminoso a LED alla base della sfera che si riflette sulle superfici per una maggiore visibilità. L’audio è stato migliorato, anche grazie al woofer da 3” (76 mm) e ai due tweeter (20 mm/0,8”), tanto che Echo riesce a proporre un suono stereo Dolby “con alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi”. Il dispositivo rileva automaticamente l'acustica dello spazio circostante e ottimizza la riproduzione audio. “Basterà chiedere di ascoltare la propria canzone preferita per apprezzare un suono ricco di sfumature che si adatta automaticamente a qualsiasi stanza. Per la prima volta, Echo include un hub per la Casa Intelligente, con il supporto di Zigbee, e dispone anche della connettività Bluetooth LE”, dicono da Amazon.

Echo Dot ed Echo Dot con orologio, nuovi design sferici

Ecco poi il nuovo Echo Dot, dotato dello stesso design sferico e della stessa finitura in tessuto di Echo. Si tratta di un dispositivo compatto che presenta un altoparlante frontale da 41 mm che riproduce voci nitide e bassi bilanciati. “Il nuovo Echo Dot con orologio presenta gli stessi miglioramenti di Echo Dot, oltre a un display LED che consente di controllare facilmente l'ora, la temperatura esterna, i timer e le sveglie. E, da oggi, la funzione che consente di spegnere la sveglia con un tocco, che i clienti adorano su Echo Dot con orologio, sarà disponibile anche su Echo Dot ed Echo”, spiega il colosso dell’e-commerce mondiale.

Echo Show 10, si muove con l’utente

Il nuovo Echo Show 10, invece, dispone di uno schermo 10” adattivo con risoluzione HD e colori brillanti, sempre visibile mentre interagisce con Alexa, indipendentemente dal punto della stanza in cui si trova. Il nuovo motore senza spazzole rende il dispositivo totalmente silenzioso e mentre ruota non produce alcun rumore. “Con Echo Show 10, è possibile chiedere ad Alexa di effettuare una videochiamata senza preoccuparsi di finire fuori dall'inquadratura perché, mentre ci si muove, anche il display ruota. E la nuova telecamera grandangolare da 13 MP regola l’inquadratura per mantenere l’utente e l’interlocutore sempre in primo piano e al centro dell'immagine”, fa sapere Amazon. Inoltre, con le nuove chiamate di gruppo di Alexa, è possibile creare un gruppo di 8 amici, o familiari, e chiedere semplicemente “Alexa, chiama la mia famiglia” per entrare in contatto con loro.

I prezzi dei dispositivi

Echo costerà 99,99 euro mentre Echo Dot verrà proposto a 59,99, nei colori antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Echo Dot con orologio costerà 69,99 euro, presente nelle colorazioni bianco ghiaccio e ceruleo. I nuovi prodotti, già presenti in preordine, inizieranno a essere spediti entro la fine dell'anno. Echo Show 10 costerà 249,99 euro e sarà disponibile nei colori antracite e bianco. “Tutte le nuove funzionalità annunciate saranno disponibili su tutti i dispositivi Echo Show entro la fine dell'anno”, spiega ancora il colosso di Jeff Bezos.