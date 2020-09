Scuola: didattica a distanza piace a meno del 50% famiglie

Durante il lockdown solo il 56% delle famiglie è riuscito ad usufruire della didattica a distanza senza problemi tecnici. In uno scenario dove l’emergenza Covid-19 è ancora presente, la didattica a distanza è ritenuta utile dal 79% delle famiglie; tuttavia, ad emergenza finita, solo meno del 50% del campione lo ritiene un metodo efficace per l’apprendimento. E' quanto emerge da un'indagine di YouGov per Amazon Italia sugli italiani e il nuovo anno scolastico al tempo del Covid-19. In generale, la didattica a distanza è difatti vista come un’utile integrazione alla didattica in aula. L’e-learning viene considerato efficace perché permette di familiarizzare con nuovi strumenti di apprendimento e con la tecnologia, soprattutto da chi ha figli che frequentano le scuole medie. Nel caso dei genitori con figli alle superiori tra i vantaggi principali viene individuato quello di evitare il commuting casa-scuola.

Manca interazione tra studenti

Lo svantaggio percepito è invece la mancata interazione tra gli studenti (47%) e con gli insegnanti (45%), oltre che la carenza di supporto che gli studenti possono ricevere stando a casa (45%). L’aspetto dell’uguaglianza sociale, legato al limitato accesso da parte di alcuni studenti agli strumenti utilizzati per la didattica a distanza, preoccupa il 41% dei genitori italiani, senza differenze tra chi la ritiene utile o meno. Se il percorso verso il nuovo anno scolastico è ricco di incognite, Amazon.it mette a disposizione degli studenti e delle loro famiglie tutte le soluzioni per farsi trovare preparati. Attraverso la vetrina Pronti per la scuola si può acquistare un’ampia selezione di prodotti necessari per affrontare il rientro in classe e lo studio da casa, mentre attraverso adozionilibriscolastici.it è già possibile ordinare su Amazon.it i libri testo per il nuovo anno, ricevendo tutto a casa gratuitamente e in un giorno, per determinati articoli idonei e con Amazon Prime. E nel caso in cui il prodotto non corrisponda alle aspettative, Amazon e molti venditori su Amazon.it consentono di ripensare al proprio acquisto e di restituire l'articolo acquistato, senza doverne specificare il motivo, fino al termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di avvenuta consegna. Tutte le informazioni sulle politiche di reso sono disponibili a questa pagina.Inoltre, per sostenere comodamente le spese di rientro a scuola, i clienti di Amazon.it possono scegliere di suddividere i pagamenti in 5 rate mensili o richiedere l’apertura di una linea di credito con Cofidis S.p.A., da utilizzare come metodo di pagamento su Amazon.it fino a 1.500 euro.

Busnelli (Amazon), “priorità a famiglie”

“Per Amazon è una priorità il fatto che le famiglie italiane possano affrontare il rientro a scuola in modo semplice, conveniente e, soprattutto, sicuro. Per questo abbiamo creato uno store dedicato “Pronti per la Scuola”, dove offriamo una selezione completa di prodotti con tutto ciò di cui gli studenti possano aver bisogno, dal materiale scolastico agli indumenti e ai dispositivi elettronici. Offriamo inoltre le spedizioni veloci Prime per permettere di ricevere i prodotti scolastici ovunque sia necessario. Da quest’anno abbiamo anche introdotto la possibilità per i nostri clienti di pagare a rate i propri acquisti con soluzioni semplici e sicure” afferma Giorgio Busnelli, direttore delle Categorie Largo Consumo per Italia e Spagna.