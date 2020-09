Super Mario 3D All-Stars è diventato il gioco più venduto su Amazon

Super Mario 3D All-Stars è diventato un successo commerciale poche ore dopo essere stato annunciato nel corso dell’ultimo Nintendo Direct. I dati pubblicati da Amazon, infatti, indicano che il gioco ha scalato rapidamente la classifica dei titoli più venduti sulla piattaforma, piazzandosi al primo posto in vari Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone. È probabile che la corsa al preorder sia stata in parte incentivata dalla scelta di Nintendo di rendere la raccolta disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Infatti, dal 31 marzo 2021, ossia il giorno in cui si concluderanno i festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario, non sarà più possibile acquistare il titolo. Questa scelta non è stata ben accolta da un’ampia fetta di appassionati di videogiochi, ma potrebbe rivelarsi decisiva per il successo commerciale della raccolta.