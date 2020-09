Super Mario Bros, Nintendo ha presentato i prossimi titoli in arrivo

E’ una giornata speciale, quella odierna, per Super Mario . Si sono aperti ufficialmente oggi, infatti, i festeggiamenti per il 35esimo anniversario dell’iconico idraulico di casa Nintendo, il piccolo eroe baffuto al centro di tante avventure videoludiche che hanno conquistato tantissimi appassionati nel mondo. Con la presentazione avvenuta nell’ambito di “Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct”, proprio Nintendo ha mostrato un nutrito numero di titoli, prodotti ed eventi di gioco in arrivo per festeggiare l’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi.

I titoli annunciati

approfondimento

Super Mario Day, 10 cose che non sai sull'idraulico di Nintendo

Tra i vari annunci, ecco una speciale ed esclusiva collezione dal nome “Super Mario 3D All-Stars” pensata per Nintendo Switch, che racchiuderà le versioni ottimizzate di tre titoli fondamentali della serie, ovvero Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. L’azienda giapponese ha inoltre svelato Super Mario Bros. 35, un titolo online ambientato nel mondo dell’originale idraulico dal cappello rosso, oltre a Mario Kart Live: Home Circuit, una particolare esperienza videoludica che permetterà ai giocatori la possibilità di usare la console Nintendo Switch per controllare un kart telecomandato. Mario a 35 anni dal primo lancio del gioco in Giappone, dunque, non vuole smettere di stupire i tanti fan che lo hanno apprezzato nel corso del tempo. Oltre ai giochi già citati, il piccolo eroe sarà protagonista anche in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, una versione migliorata di Super Mario 3D World, uscito in origine su Wii U.

Numerosi eventi in programma

Nella presentazione integrale dell’evento, che è possibile rivedere su YouTube, si è poi dato spazio al lancio del titolo, per Super Nes, Super Mario All-Stars, che si aggiungerà al catalogo di classici per Nintendo Switch Online. Ma non è tutto, perché è stato presentato anche un nuovo prodotto Nintendo chiamato “Game & Watch: Super Mario Bros.”, una console in miniatura ispirata ai classici dispositivi Game & Watch che permette di giocare a Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels e Ball. Altre segnalazioni per i fan legate ad eventi in cui Super Mario sarà protagonista riguardano, fino a marzo 2021, la possibilità di partecipare ad un gran numero di iniziative legate proprio al 35esimo anniversario dell’iconico idraulico di casa Nintendo.