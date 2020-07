Mario Kart Tour si aggiorna: arriva la modalità orizzontale

Sul divertente videogioco di guida, sviluppato e pubblicato da Nintendo nel 2019 per dispositivi mobili, sta per debuttare un nuovo layout di controllo che consentirà agli utenti di giocare tenendo il proprio smartphone o tablet in orizzontale

“Ecco una sbirciatina ad alcuni dei contenuti previsti per il prossimo aggiornamento di Mario Kart Tour. I giocatori avranno la possibilità di gareggiare nella modalità ritratto o nella nuova modalità “landscape””. Così sui profili social ufficiali, Nintendo ha annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento per Mario Kart Tour che introduce il supporto alla modalità orizzontale. Sul divertente videogioco di guida, sviluppato e pubblicato da Nintendo nel 2019 per dispositivi mobili, sta quindi per debuttare un nuovo layout di controllo che consentirà agli utenti di giocare tenendo il proprio smartphone o tablet in orizzontale.

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento?

Il nuovo update (gratuito) del titolo free to start targato Nintendo, che permette di cimentarsi in divertenti gare di kart, utilizzando uno dei personaggi del mondo di Super Mario, sarò rilasciato il 21 luglio 2020. La nuova modalità “landscape”, svelata in un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Nintendo dedicato ai titoli mobile, cambierà radicalmente l'esperienza di gioco degli utenti e affiancherà l'attuale modalità ritratto (dispositivo in verticale). I videogiocatori potranno quindi scegliere se continuare a giocare a Mario Kart Tour tenendo il dispositivo in verticale o se sfidare gli amici nelle gare di kart con il nuovo layout di controllo.

Paper Mario: The Origami King, disponibile in esclusiva per Nintendo Switch

Tra le ultime novità di casa Nintendo, dal 17 luglio 2020 è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch il nuovo titolo della saga spin-off del celebre idraulico baffuto: Paper Mario: The Origami King.

Acquistabile al prezzo di 59,99 euro, il sesto capitolo della serie che ha debuttato agli inizi degli anni 2000 su Nintendo 64, è ambientato in un colorato e misterioso mondo fatto di carta, popolato dai divertenti personaggi dell’universo di Super Mario. Gli utenti sono chiamati ad aiutare Super Mario a salvare la Principessa Peach e il Regno dei Funghi dalle grinfie del malvagio re degli origami, Olly, potendo utilizzare tanti nuovi strumenti e abilità.