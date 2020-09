Nasce Amazon Music HD e punta tutto sulla qualità di riproduzione

Nel servizio in abbonamento oltre 60 milioni di brani con audio in alta definizione e milioni di canzoni in Ultra HD. Disponibile anche un catalogo di audio 3D

Da giovedì 10 settembre è disponibile anche in Italia Amazon Music HD. L’azienda di Jeff Bezos alza l’asticella del servizio di streaming musicale e lancia la sfida agli altri colossi del settore, come Spotify . Chi si abbona (a partire da 14,99 euro al mese) avrà la possibilità di ascoltare in streaming oltre 60 milioni di brani in alta definizione, e milioni in Ultra HD - il più alto livello di qualità audio disponibile - e un catalogo audio 3D in continua crescita disponibile per l’ascolto attraverso i dispositivi Amazon Echo Studio. In Francia, Italia, Spagna e Canada è previsto un periodo di prova gratuito di 90 giorni. Chi è già iscritto ad Amazon Music Unlimited dovrà pagare un conguaglio di 5 euro mensili.

Amazon punta tutto sulla qualità

Neil Young, nel suo endorsement, è certo che “il mondo cambierà per sempre quando Amazon introdurrà l’alta qualità dello streaming audio a livello globale” e che “sarà” il più grande cambiamento nella musica, dall’introduzione dell'audio in digitale 40 anni fa”. Amazon Music HD punta forte sulla qualità di riproduzione e con l’Ultra HD ripoterà indietro sfumature che erano state appiattite dalla compressione dei file per lo streaming digitale. Si parla di 60 milioni di canzoni in alta definizione, con una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44.1 kHz – cioè la qualità dei CD, pronta a salire a una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz per i brani in Ultra HD.

Il commento dell’azienda

“Abbiamo dialogato con molti artisti durante lo sviluppo di Amazon Music HD: erano entusiasti del fatto che i fan potessero riprodurre in streaming la propria musica preferita ascoltandola come era stata registrata in originale” dichiara Steve Boom, VP della sezione musicale di Amazon. “Dal rock all’hip-hop dalla classica al pop, crediamo che ascoltare musica con questo livello di qualità possa far innamorare ancora di più i clienti della propria musica e degli artisti preferiti”. “Nell’introdurre questa nuova esperienza – conclude - di ascolto per i nostri clienti e per il settore, combiniamo la comodità della riproduzione in streaming con le emozioni, la potenza, la chiarezza e le varie sfumature delle registrazioni originali”.